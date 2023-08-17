A101 ucuzluk şenliğini başlattı! 5 kilosunu 77 TL'ye almak için son şans
A101'in bu haftaki kataloğunda yok yok. Duşakabin rafı, valiz, pirinç, dondurulmuş patates, yüksek kaliteli tam yağlı peynir, beyaz sirke, hardal çeşitlerinde dev indirim. Yayınlanan yeni broşüre göre indirimli ürünler...
A101 17 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.999 TL
Onvo 43″ Full HD Webos Smart Led 6.299 TL
GoSmart Bluetooth Kulaklık 169 TL
Işıklı Bluetooth Hoparlör 129 TL
Lenovo HF 130 Kulaklık 69,95 TL
Hikvision 16 GB USB Bellek 59,95 TL
Hikvision 32 GB USB Bellek 79,95 TL
Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2.099 TL
OLA Alüminyum Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12,490 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.490 TL
Tek Kişilik Baza & Başlık Seti 3.090 TL
Çift Kişilik Baza & Başlık Seti 5.900 TL
6 Çekmeceli Saklama Kabı 599 TL
Relax Süngerli Yatak 990 TL
Bamboo Yaylı Yatak 1.390 TL
Bitki Toprağı 10 Litre 16,95 TL
Orkide Saksısı 1,5 Litre 11,90 TL
Truva Balkon Saksısı 3 Litre 14,90 TL
Truva Balkon Saksısı 5,5 Litre 24,90 TL
Balkon Saksısı 11 Litre 24,90 TL
Yuvarlak Saksı 3,75 Litre 8,90 TL