A101 yazı erken getirdi! Güneş kreminden plaj çantasına en ucuz fiyatlar: O gün başlıyor

A101 marketleri, Perşembe gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni katalogda yine birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuldu. Özellikle plaj ürünleri, dikkat çeken başlıklardan biriydi. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve plaj ürünlerinin talebi de arttı. Bu doğrultuda A101 marketleri, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni kataloglarında deniz ürünlerine yer verdi.

Yaz ürünleri de A101'ın yeni katalogunda önemli bir yer tutuyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda, yaz aylarına özgü ürünler geniş bir yelpazede sunuluyor. Plaj havluları, plaj sandalyeleri, şezlonglar, serinletici içecekler ve dondurma çeşitleri gibi yazın keyfini çıkarmanızı sağlayacak ürünler, A101 marketlerinde uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Böylece müşteriler, yaz aylarında ihtiyaç duydukları ürünlere ekonomik fiyatlarla sahip olma imkanı buluyorlar.

A101 marketlerinin her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu, müşterilere cazip fırsatlar sunarak alışveriş deneyimlerini daha ekonomik hale getiriyor. Yeni katalogda yer alan ürünler arasında dikkatinizi çekenleri kaçırmamak için A101 marketlerine uğramanız ve katalogu incelemeniz tavsiye edilir.

İŞTE A101'DEN YAZ KAMPANYASI











