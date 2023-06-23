A101'de bakliyat ürünleri indirime girdi! Bedavadan biraz pahalıya raflara dizilecek: İşte yepyeni indirim kataloğu

A101 Marketlerin haftalık olarak müşterileriyle paylaştığı indirimli ürünleri yakından takip ediliyor. Peki bu hafta A101 Marketlerde hangi ürünler indirimli olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 HAFTALIK İNDİRİMLER

A101 Marketlerde bu hafta indirimli satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

-Karaman koç kurbanlık 6 bin 590 TL

-Büyükbaş 7'de 1 hisse 8 bin 590 TL

-Ultra HD led televizyon 16 bin 499 TL

-Cep telefonu 4 bin 999 TL

-Full HD smart televizyon 6 bin 399 TL

-6 programlı bulaşık makinesi 5 bin 799 TL

-3 çekmeceli derin dondurucu 2 bin 599 TL

-7 filtreli su arıtma cihazı 1999 TL





-Mikrodalga fırın 1.999 TL

-Dik süpürge 729 TL

-El blender seti 499 TL

-Kıyma ve salça makinesi 799 TL

-Elektrikli bıçak bileme makinesi 199 TL

-Düdüklü tencere seti 529.95 TL

-Altın fileli 12 parça porselen fincan takımı 229.95 TL

-Cam motivasyon matarası 24.95 TL

-Vakumlu saklama kabı 29.95 TL

-Katlanabilir elektrikli bisiklet 11 bin 990 TL

-Hobi boyası 199.95 TL

-Darbeli matkap 349 TL

-Torba yaylı yatak 2 bin 990 TL

-Yaylı yatak 1.890 TL

-Çift kişilik başlık baza seti 4 bin 250 TL

-Termos 30 litre 299.95 TL

-Emaye 60'lık mangal 199.95 TL

-İzolasyonlu piknik çantası 129.95 TL

-Safari çift kişilik akülü araba 5 bin 999 TL

-Büyük ATV oyuncak 349 TL

-Oyuncak üç katlı oyun evi 299 TL

-Kadife kaymaz salon halısı 479 TL

-Stor perde 349 TL

-Büyük boy valiz 579 TL

-Dolgulu yumuşak şeker çeşitleri 19.90 TL

-Çikolata çeşitleri 24.90 TL

-Madlen çikolata 48.50 TL

-Bütün fındıklı çikolata 65 TL

-Sütlü çikolata çeşitleri 59.90 TL

-İthal pilavlık pirinç 149.90 TL

-Pilavlık bulgur 85 TL

-Buğday unu 28.50 TL

-Tam yağlı beyaz peynir çeşitleri 59.90 TL

-Yarım yağlı tost peyniri 119 TL

-Kakaolu fındık kreması 84.90 TL

-Çocuk bezi çeşitleri 129 TL

-Toz deterjan çeşitleri 159.90 TL

-Yüzey temizleyici 34 TL