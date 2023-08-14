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A101'de bu hafta indirim şenliği var! Kuru fasulye, salça, dondurma... 85 TL'den 39.90 TL'ye düştü

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A101'de bu hafta indirim şenliği var! Kuru fasulye, salça, dondurma... 85 TL'den 39.90 TL'ye düştü
Ülkemizin en popüler perakende zincirlerinden biri olan A101, beklenen indirim müjdesini duyurdu. Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında, indirimli olarak sunulacak ürünlerin tam listesi açıklandı. Bu kampanya ile 143 TL değerindeki ürünün fiyatı 68 TL'ye düşerek önemli bir indirim sağlandı. Bu indirim haberiyle birlikte mağaza önünde adeta bir akın başladı. Ayrıntılar haberimizde...

Ülkemizdeki en popüler perakende zincirlerinden biri olan A101, beklenen indirim haberi ile müşterilerini sevindiriyor. Haftanın Yıldızları adı altındaki kampanya kapsamında, indirimli olarak sunulacak ürünlerin geniş bir listesi açıklandı. Bu kampanya sayesinde, normalde 143 TL'lik bir ürünün fiyatı şimdi sadece 68 TL'ye düşerek oldukça ciddi bir indirimle tüketiciyle buluşacak.

Bu çarpıcı indirim haberi duyulur duyulmaz, adeta bir akın başladı. İndirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, mağazaların önünde sıraya girdi. Hem uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanı hem de kaliteli ürünlere erişim, tüketicileri bu indirimli kampanyaya yönlendiriyor.

A101'in düzenli olarak gerçekleştirdiği bu tür kampanyalar, halk arasında büyük ilgi görüyor. Haftanın Yıldızları kampanyası da, hem bütçesini kontrol altında tutmak isteyenler hem de kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İndirimli ürünlerin listesini inceleyen müşteriler, ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha hesaplı fiyatlarla alma şansını yakalayacaklar. Ayrıca, bu tür kampanyaların tüketiciyi mağazaya çekmesi, alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirebilir.

A101 İNDİRİM ÜRÜNLERİ

A101

A101

S202


Aktüel
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