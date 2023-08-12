A101'de indirim bayramı başladı! Zeytin 79 TL, 3 kg yoğurt 67,5 TL'ye düştü: Stoklar bitmeden koşun

A101 marketinde Paşabahçe marka 6 parça kase sadece 69,90 TL, Schafer çay makinesi 699 TL ve şehriyeli pilavlık bulgur ise 44,90 TL fiyatıyla satışta. A101, sona eren indirim fırsatını duyurdu; bu çerçevede 10 Ağustos'ta Paşabahçe 6 parça kase 69,90 TL, Schafer çay makinesi 699 TL ve şehriyeli pilavlık bulgur 44,90 TL olarak sunuldu. İşte 10 Ağustos 2023 tarihli A101 fiyat listesi... İşte detaylar...





A101 MARKET PAŞABAHÇE MARKA 6 PARÇA KASE FİYATI

A101, indirim kampanyasının son gününde müşterilerine hızlı davranmaları gerektiğini duyurdu. Bu çerçevede, A101 mağazasında bilgisayar kameralarından yaylı yataklara, masa sandalye setlerinden kek kalıplarına kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunulacak. İşte diğer ayrıntılar...





A101, çeşitli ürünlerde sağladığı indirimleriyle dikkat çekiyor. 3'lü kanepe sadece 3.900 TL, Balance marka yaylı yatak 2.350 TL, Theraphy süngerli yatak 1.150 TL, ve Dynamic yaylı yatak 1.250 TL gibi öne çıkan fırsatlar sunuluyor. Teknoloji severleri unutmamışlar, Piranha marka ürünlerde büyük indirimler var: Gaming klavye 199 TL, Full HD PC kamera 79,90 TL, PUBG oyun kolu 35,90 TL, gaming mouse 129 TL, gaming kulaklık 239 TL, 1+1 stereo kulaklık 129 TL, USB çoklayıcı 69,90 TL, notebook standı 49,90 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca Samsung EP-T1510 15W şarj adaptörü ve 3A kablo da 279 TL'ye düşmüş durumda. Ev dekorasyonuna önem verenler için ise mermer desenli masa sandalye seti 599 TL'ye sunuluyor. A101'in sunduğu bu indirim kampanyası, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenleri cezbetmeyi hedefliyor.

Bu fırsatları kaçırmamak için alışveriş yapacak olanlar, A101 mağazalarına yakın zamanda uğramalarında ve ürünlerin stoklarının sınırlı olabileceğini göz önünde bulundurmalarında fayda var. A101, indirimli ürünleriyle müşterilerine ekonomik ve kullanışlı alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyor.

A101, çeşitli ürünlerde sağladığı indirimleriyle dikkat çekiyor. 3'lü kanepe sadece 3.900 TL, Balance marka yaylı yatak 2.350 TL, Theraphy süngerli yatak 1.150 TL, ve Dynamic yaylı yatak 1.250 TL gibi öne çıkan fırsatlar sunuluyor. Teknoloji severleri unutmamışlar, Piranha marka ürünlerde büyük indirimler var: Gaming klavye 199 TL, Full HD PC kamera 79,90 TL, PUBG oyun kolu 35,90 TL, gaming mouse 129 TL, gaming kulaklık 239 TL, 1+1 stereo kulaklık 129 TL, USB çoklayıcı 69,90 TL, notebook standı 49,90 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca Samsung EP-T1510 15W şarj adaptörü ve 3A kablo da 279 TL'ye düşmüş durumda. Ev dekorasyonuna önem verenler için ise mermer desenli masa sandalye seti 599 TL'ye sunuluyor. A101'in sunduğu bu indirim kampanyası, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenleri cezbetmeyi hedefliyor.

Bu fırsatları kaçırmamak için alışveriş yapacak olanlar, A101 mağazalarına yakın zamanda uğramalarında ve ürünlerin stoklarının sınırlı olabileceğini göz önünde bulundurmalarında fayda var. A101, indirimli ürünleriyle müşterilerine ekonomik ve kullanışlı alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyor.

A101, çeşitli ürünlerde sağladığı indirimlerle dikkat çekiyor. Katlanabilir Mini Kamp Sehpası 139 TL, Kamp Yatağı 719 TL, Gölgelikli Salıncak 1.199 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 149,90 TL gibi ürünlerde büyük düşüşler yaşanıyor. Ayrıca, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 139,90 TL, Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 199,90 TL, Katlanabilir Kamp Sehpası 179,90 TL gibi farklı kamp ekipmanları da uygun fiyatlarla sunuluyor.

Bununla birlikte, evde ve mutfakta kullanılan ürünlerde de indirimler bulunuyor. Borosilikat Cam Kupa 21,90 TL, Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,90 TL, Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 149 TL gibi ürünlerde indirimler dikkat çekiyor. Silikon Nihale 18,50 TL, Metaltex Mutfak Gereçleri 49,90 TL, Plastik Organizer Çeşitleri 14,90 TL, Karma Plastik Ürünler 27,90 TL gibi çeşitli mutfak ve organizasyon ürünleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Bu indirim fırsatlarına ulaşmak için A101 mağazalarını ziyaret etmek mümkün. Ancak, stokların sınırlı olabileceği unutulmamalı. Ayrıca, güncel fiyatlar ve ayrıntılar için resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

ŞOK marketinde de fırsatlar devam ediyor. Solo tuvalet kağıdı 164 TL, Solo kağıt havlu 109 TL, pas ve kireç çözücü 29,95 TL gibi ürünlerde indirimler bulunuyor. Hakmar marketinde ise Orkide ayçiçek yağı 139,95 TL, Tamek domates salçası 29,95 TL, dana döş 245 TL gibi ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor.

Genel olarak, marketlerdeki bu indirimler, alışveriş yapmak isteyenler için ekonomik fırsatlar sunuyor. Fakat, her marketin indirimleri ve stok durumu farklılık gösterebileceği için alışveriş öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir.