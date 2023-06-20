A101'de kapanın elinde kalacak ürünler! 5 kilosu 84 TL'ye düştü: Yetişen stok yapıyor

22 Haziran tarihinde A101 mağazalarında birçok üründe indirimlerin olduğu duyuruldu. A101 resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kataloglarla ev bakım ürünleri, mutfak eşyaları ve gıda malzemeleri gibi çeşitli ürünlerde indirimlerin olacağı belirtildi. Kataloglar detaylı bir şekilde sayfa sayfa incelenebilir. Bu indirimlerle ilgili haberimizde daha fazla bilgi bulunmaktadır.

A101'in 22 Haziran indirimleri için detaylı bilgilere A101 resmi internet sitesinden veya mağazalarından ulaşabilirsiniz. İndirimli ürünler arasında ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun olanları seçerek avantajlı alışveriş yapabilirsiniz.



A101 MARKET İNDİRİMLERİ



















