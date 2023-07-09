A101'de Perşembe indirimi başladı! Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine büyük fırsat geldi!

A101'in yaz indirimleri kendini göstermeye başladı. Yeni ev kuracaklar ya da evini değiştirecekler için büyük fırsat sunuldu. Çamaşır makinesi 6.599 TL, android televizyon 11.499 TL, bulaşık makinesi 5.299 TL, buzdolabı 9.599 TL olarak satışa çıkartıldı. İşte detaylar...

A101 6 TEMMUZ KATALOĞU







