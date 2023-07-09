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A101'de Perşembe indirimi başladı! Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine büyük fırsat geldi!

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A101'de Perşembe indirimi başladı! Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine büyük fırsat geldi!
Evini yenilemek isteyenlere özel fırsat A101'den geldi. Bu haftanın kataloğunun yayınlanmasıyla beraber uygun fiyatlı ürünler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Katalogda yer alan televizyon, beyaz eşya ve daha birçok ürünler haberimizde.

A101'in yaz indirimleri kendini göstermeye başladı. Yeni ev kuracaklar ya da evini değiştirecekler için büyük fırsat sunuldu. Çamaşır makinesi 6.599 TL, android televizyon 11.499 TL, bulaşık makinesi 5.299 TL, buzdolabı 9.599 TL olarak satışa çıkartıldı. İşte detaylar...

A101 6 TEMMUZ KATALOĞU 

a101 6 temmuz

A101 kataloğu

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