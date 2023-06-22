A101'de peynir indirimi başladı! 1 kg beyaz beynir o tarihte 78,50 TL'ye satılacak

A101, her hafta Perşembe günü müşterilerine çılgın indirimler sunarak en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaktadır. Bu hafta da Perşembe günü A101 markette indirim rüzgarı esecek. A101'de aradığınız her şeyi kolayca bulabileceğiniz birçok indirimli ürün sizi bekliyor.

22 Haziran 2023 Perşembe günü A101 markette peynir çeşitlerinden başlayarak bayram şekerine, yoğurt, un, makarna ve baharat çeşitlerine kadar her türlü ürünü bulabileceksiniz. Özellikle Kurban Bayramı öncesi, bütçenizi rahatlatacak muhteşem indirimlerle karşılaşacaksınız.

Bu hafta A101 markette özel indirimli ürünler listesinde yer alan bir ürün ise Ekici tam yağlı beyaz peynir. Sadece 59,90 TL'ye bu kaliteli peyniri satın alabileceksiniz. Peynir sevenler için harika bir fırsat!

22 HAZİRAN A101 KATALOĞU











Unutmayın, 22 Haziran 2023 Perşembe günü A101'e uğramadan alışveriş yapmayın. A101'de yok yok, her türlü ürünü bulabilirsiniz. İndirimlerden yararlanarak bütçenizi koruyabilir ve ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.