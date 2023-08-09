A101'den 300 TL'lik bedava alışveriş! Cebinizde bu karttan olması yeter

Garanti BBVA'dan sevindirici bir haber geldi. Banka, müşterilerine özel bir indirim kampanyası başlattı. Yapılan duyuruda, Garanti BBVA müşterilerinin A101 mağazalarından yapacakları alışverişlerde 300 TL indirim fırsatından yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca, A101 harcamalarında 500 TL ve üzeri tutarlar için 250 TL bonus verileceği açıklandı. Kampanya kapsamında belirli bir süre sunuldu.

GARANTİ BBVA'DAN A101 ALIŞVERİŞLERİNE ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Garanti BBVA müşterisi olup A1012023 promosyon kodunu uygulayan bireysel müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden veya internet bankacılığı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler.

A1012023 promosyon kodu, Profil ve Ayarlar bölümünde yer alan Promosyon Kodu Paylaş/Gir kısmına girilerek kampanyaya dahil edilebilir.

Kampanyaya katılan müşteriler, www.a101.com.tr web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL indirim kodu kazanacaklar.

Kazanılan indirim kodları, Garanti BBVA Mobil uygulaması veya internet bankacılığı aracılığıyla erişilebilecek. Kuponlar 3 gün içerisinde paylaşılacak. Bonus kampanyaları bölümünden ulaşılabilir.

Kişiye özel üretilen indirim kodları, 15 Eylül 2023 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra geçerlilikleri sona erecektir.





A101'den alışveriş yapan ve Garanti BBVA'lı olan müşteriler, aynı zamanda Bonus kredi kartı başvurusu yaparak onay aldıklarında, 500 TL'lik ilk harcamalarında 250 TL bonus kazanabilecekler.

Bonus kredi kartı ile yapılacak 500 TL ve üzeri A101 harcamalarından sonra 250 TL bonus kartlara yüklenecektir.

Kampanya, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar alınmış Bonus kart sahipleri ve bu tarihten önce yapılmış alışverişler için geçerlidir.

Kazanılan 250 TL bonus, 14 Eylül 2023 tarihinde kartlara yansıyacak ve 15 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında kullanılabilecektir.

A101 indirim kodları, para ile satılamaz veya nakde çevrilemez.

A101 indirim kodu kampanyası, diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Kampanya süresince her kişi en fazla 1 indirim kodu kazanabilir.

İndirim kodlarını kullanmak için "Sepetim" sayfasında ilgili alana giriş yapmanız gerekmektedir.

Bir alışverişte sadece bir indirim kodu kullanılabilir, kodlar tek kullanımlıktır ve bölünemez.