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A101'den mutfak dolabını tıka basa dolduracak indirim! Erken giden ucuza sucuk alacak

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A101'den mutfak dolabını tıka basa dolduracak indirim! Erken giden ucuza sucuk alacak
Son dönemlerde her ürüne peş peşe zam gelirken tüm bunlara inat A101'den indirim haberi geldi. Sevilen market zincirlerinden olan A101'de 28 Temmuz'a kadar geçerli indirimlerde yok yok. İşte o ürünler...

Ekonomik etmenlerden ötürü ürünlerin indirimli zamanı araştırılırken vatandaşlara güzel haber geldi. Sucuktan kaşar peynirine kadar birçok üründe dev indirim fırsatı. İşte A101 28 Temmuz'a kadar geçerli indirimli ürünlerin listesi haberimizde.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 87,90 TL

Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 10,90 TL

Öncü Pul Biber 500 gr 63,95 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 14,90 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 63 TL

Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 27,50 TL

Yörüksüt Yoğurt 2 Kg 44,50 TL

a101

Eker Yoğurt 2 Kg 47 TL

Kebir Yoğurt 1,5 Kg 39 TL

Vansih Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 66,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 27,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 27,50 TL

Dalan Sultan Hamamı Güzellik Sabunu Çeşitleri 5x75 gr 27,50 TL

Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 19,50 TL

Ülker Taç Tuzlu Kraker 3x76 gr 14,25 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 55 TL

Ülker Çilekli Çokomel 3x12 gr 4,25 TL

Ülker Albeni Kurabiyem 170 gr 18,90 TL

O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 gr 9,50 TL

Ülker Mini All Star İkramlık 91 gr 13,50 TL

Ülker Metro Big Bar Çikolata 45 gr 5,50 TL

Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 25 gr 2,95 TL

Ülker Çokomilk Çikolata Kaplı Nuga Bar 24 gr 2,50 TL

Ülker Sütlü Çikolata 32 gr 6,50 TL

Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 57,90 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 59,90 TL

Aktüel
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