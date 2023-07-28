A101'den mutfak dolabını tıka basa dolduracak indirim! Erken giden ucuza sucuk alacak

Son dönemlerde her ürüne peş peşe zam gelirken tüm bunlara inat A101'den indirim haberi geldi. Sevilen market zincirlerinden olan A101'de 28 Temmuz'a kadar geçerli indirimlerde yok yok. İşte o ürünler...