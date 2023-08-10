A101'e giden bulaşık tabletine 270 TL yerine 139 TL ödeyecek! Fırsatı kaçıran pahalıya alır

A101'den Heyecan Verici İndirim Haberleri: İşte Bu Haftanın Fırsatları!

A101, indirim tutkunlarının beklediği haftalık kampanyasını duyurdu. Büyük fırsatlar ve indirimler zincir market A101'de bu hafta boyunca 5-11 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Haftanın aktüel ürünleri ve indirimli fiyatları açıklandı. İşte A101'in gözde kampanyasıyla ilgili merak edilenler...

Bu hafta A101, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde indirimli fiyatlarla karşınıza çıkıyor. Her keseye uygun seçenekler ve fırsatlarla dolu raflar sizi bekliyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak isteyenleri bu kampanya kaçırmamalı.

Kampanya kapsamında özellikle reçel, sucuk, peynir, yoğurt, çikolata, bulaşık tableti, diş macunu ve fırçası gibi günlük yaşamın temel ürünleri özel indirimlerle sunuluyor. Üstelik 10 TL üstü alışveriş kampanyasıyla da ekstra avantajlar sunuluyor.

Dikkat çeken indirimlerden bazıları şunlar: 1+1 Colgate Diş Fırçası 59,90 TL yerine 33,90 TL, 2x75 ml Colgate Diş Macunu 59,90 TL yerine 33,90 TL ve 50'li Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü ise 269,90 TL yerine sadece 139,90 TL.

Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı bir süre için geçerli olacak. A101'deki bu haftanın indirimlerini kaçırmamak ve hesaplı alışverişin keyfini çıkarmak için 5-11 Ağustos tarihleri arasını not almayı unutmayın!













A101'in İndirim Dolu Rafları: Bu Haftanın Fırsatlarına Göz Atın!

A101 marketler zinciri, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu raflarıyla dikkatleri çekiyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler, A101'deki bu fırsatları kaçırmamalı.

İşte bu haftanın gözde ürünleri ve indirimli fiyatları:

- Tarabya Tam Yağlı Eritme Peynir 500 gr: 75 TL

- Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 99 TL

- Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr: 36,90 TL

- Bolmix Reçel Çeşitleri 700 gr: 29,95 TL

- Baştacı Mini Hindi Dilimli Salam 75 gr: 8,75 TL

- Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr: 69 TL

- Birşah Meyveli Yoğurt Çeşitleri 500 gr: 17,50 TL

- Çerezya Çıtır Leblebi Kuruyemiş 150 gr: 12 TL

- Snickers Bar Çikolata 2x40 gr: 15 TL

- Twix Bar Çikolata 75 gr: 15 TL

- Biscolata Nirvana Gofret Çeşitleri 26 gr: 3,45 TL

- Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 139,90 TL

- Colgate Diş Macunu 2x75 ml: 33,90 TL

- Colgate Diş Fırçası 1+1: 33,90 TL

Bu ürünler, sadece uygun fiyatlarıyla değil, aynı zamanda kalitesiyle de öne çıkıyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve cebinizi düşünmek isteyenler, A101'e uğramadan geçmemeli.

Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı bir süre için geçerli. 5-11 Ağustos tarihleri arasında A101'de sizi bekleyen indirimleri kaçırmayın!