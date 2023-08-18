A101'e uğramayan ayazda kalacak! Salça, kuru fasulye, mantı fiyatlarına dev indirim start verdi

A101 İNDİRİMİ





Ağustos ayı A101 kataloğundan vatandaşları sevindiren ürünler.



Kağıt havlu, kayseri mantısı, tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peyniri, hindi füme ve daha nice ürünlerin olduğu 18 Ağustos’a kadar geçerli kataloğun araştırmaları devam ediyor.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

A101’in 12-18 Ağustos tarihleri aralığında geçerliliği olan katalogdaki fiyatlar şu şekilde:

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 19,50 TL

Eti Lafalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 24 TL

Öncü Domates Salçası 1650 gr 99,90 TL

Namet Hindi Füme 110 gr 17,75 TL

Tat Ketçap Çeşitleri 650 gr 25,90 TL

Tat Mayısonez 550 gr 47,90 TL

Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr 45 TL