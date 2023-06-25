Akaryakıt almadan önce bu habere dikkat! 250 TL bedava akaryakıt verilecek

Petrol Ofisi, araç sahiplerinin akaryakıt masraflarını azaltma isteklerini dikkate alarak sevindirici bir kampanya duyurusunda bulundu. Şirket, hiçbir karşılık beklemeksizin 250 TL destek sağlama sözü verdi. Kampanyaya katılan ve belirtilen şartları yerine getiren araç sahipleri, akaryakıt harcamalarında 250 TL'ye kadar destek alma fırsatını elde edecekler.

KAMPANYA DETAYLARI



Petrol Ofisi'nin yeni kampanyası, akaryakıt masraflarınızı azaltmanız için size birçok avantaj sunuyor. Sadece Petrol Ofisi mobil uygulamasına kaydolarak kampanyadan yararlanabilir ve yakıt alışverişlerinizde hediye yakıt tutarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Kampanya, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam ediyor ve Petrol Ofisi size 250 TL destek sağlıyor.

16 Haziran - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Petrol Ofisi mobil uygulamasına kaydolmanız gerekiyor. Kayıt işleminden sonra istediğiniz kampanyayı seçebilir ve kampanya bitiş tarihine kadar Positive Card üyesi olduğunuz Petrol Ofisi istasyonlarında, uygulamaya kaydedilen plaka bilgisi veya Positive Card aracılığıyla yakıt alışverişi yapabilirsiniz.

Kampanya kapsamında, dördüncü 200 TL ve üzeri yakıt alışverişlerinizde 40 TL, dördüncü 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL veya dördüncü 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL değerinde yakıt hediyesi kazanabilirsiniz. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Petrol Ofisi mobil uygulamasına Positive Card bilgilerini yüklemeleri ve uygun kampanyayı seçerek "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları gerekmektedir.

Bu kampanya sayesinde toplamda 250 TL değerinde hediye yakıt kazanma fırsatı elde edeceksiniz. Kazandığınız puanlar, kampanya şartlarını yerine getirdikten sonra 24 saat içinde hesabınıza yüklenecek ve Positive Card üyesi olduğunuz Petrol Ofisi istasyonlarında 16 Ağustos tarihine kadar kullanılabilecektir. Unutmayın, kampanyada her 100 Positive Puan 1 TL yakıt değerine denk gelmektedir.

Petrol Ofisi'nin bu kampanyası, akaryakıt masraflarınızı kontrol altına almanızı sağlayan önemli bir fırsat sunuyor. Hemen kampanyaya katılın, bütçenize katkı sağlayın ve hediye yakıt kazanmanın keyfini çıkarın! Petrol Ofisi mobil uygulamasını kullanarak kampanyadan yararlanmayı unutmayın ve akaryakıt masraflarınızı azaltmanın keyfini yaşayın.

Petrol Ofisi, Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden biridir. 1941 yılında kurulan Petrol Ofisi, akaryakıt ve petrol ürünleri dağıtımı, depolama, rafineri işlemleri ve pazarlama faaliyetleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Şirket, benzin istasyonları ve akaryakıt dağıtım ağı ile Türkiye genelinde yaygın bir şekilde hizmet vermektedir. Petrol Ofisi, kaliteli yakıt ürünleri ve müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışıyla tanınır. Ayrıca çevre dostu çözümler ve sürdürülebilirlik konularına da önem veren bir şirkettir.

Aynı zamanda Petrol Ofisi, enerji sektöründe çeşitli hizmetler sunmaktadır. Rafineri işlemleriyle petrol ürünlerinin üretimini gerçekleştirirken, depolama tesisleriyle ürünlerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, şirketin geniş bir istasyon ağı bulunmaktadır. Bu istasyonlar, müşterilere akaryakıt temin etmenin yanı sıra, araç bakım ve onarım hizmetleri, marketler ve kafe/restoran gibi olanakları da sunmaktadır.