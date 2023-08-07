Akaryakıt almadan önce hemen tıklayın! Yakıt parasının 400 TL'si iade ediliyor

Bankalar araç sahiplerine yönelik eşitli kampanyalar yapmaktadır. Garanti BBVA internet sitesinde akaryakıt kampanyası duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, YAKIT400 kodunu Garanti BBVA Mobil uygulamasından gönderen tüm müşteriler, 400 TL'ye kadar akaryakıt iadesine hak kazanacak.

Kampanya ile ilgili olarak şunlar aktarıldı:

1 Ağustos - 31 Ağustos tarihlerinin rasında kampanyadan Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri olmak istiyorum" adımını izleyerek YAKIT400 promosyon kod numarasını girerek ilk kez Garanti BBVA olan Bireysel müşteriler Paracard veya herhangi bir kredi kartı alabilir. Kampanyadan, 10 Eylül 2023'e tarihine kadar Paracard üzerinden akaryakıt harcaması yapanlar yararlanabilir. Garanti BBVA Mobil Yapılandırma ve Ayarlar adımının içeriğinde yer alan Promosyon kodunu paylaş/gir alanına ilgili kampanya seçilerek YAKIT400 promosyon kodu girilmelidir.





Kredi veya Paracard ile kayıt yaptıranlar ve kart sahipleri 10 Eylül 2023 günü saat 23:59'a kadar ilk defa ve tek seferde yakıtlarını harcayarak kampanyaya katılabilir. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere Paracard veya kredi kartı ile yapacakları akaryakıt bedelinin yarısına kadar 400 TL'ye kadar Paracard vadesiz TL mevduat hesabına veya Garanti BBVA kredi kartına bonus olarak eklenecektir.

Yakıt bedeli Paracard ile yapıldıysa bonus Paracard'a bağlı mevcut TL mevduat hesabına, BBVA Garantili kredi kartından yapıldıysa bonus BBVA garantili kredi kartının ekstresine yansıtılacak.

Paracard ile yapılan Akaryakıt Harcama Bonusu her ayın 15'ine kadar müşterinin aktif TL mevduat hesabına aktarılacaktır. Müşterilerin ödeme yapabilmeleri için aktif TL cari hesaplarının olması gerekiyor. Kredi kartından çekilen akaryakıt giderlerinden kazanılan tutar, akaryakıt bedelinden sonra düşülmek üzere birinci veya ikinci ekstreye yansıtılacaktır. Geri ödeme almak için müşterilerin aktif bir kredi kartına sahip olması gerekir.

Herhangi bir nedenle Garanti BBVA Mobil'in müşteri kazanım sürecini tamamlayamaması ve şubede sürecin devam etmesi halinde bireyler ödüle hak kazanamazlar. Kampanya döneminde diğer mevcut Garanti BBVA Mobil müşterilerine özel kampanyalardan yararlanılabilir.

Akaryakıt teklifi Garanti BBVA ve iştiraki çalışanlarına geçerli değildir.