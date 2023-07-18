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Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...

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Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...
Denizbank müşterilerine özel bir fırsat sunuyor! Mobil uygulama kullanıcıları, Opet mağazalarında geçerli 105 TL indirim kazanma şansını yakalıyor. Kampanya detayları haberimizde...

Denizbank, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son duyurusuyla birlikte, Denizbank mobil uygulama kullanıcılarına özel olarak Opet mağazalarında geçerli 105 TL indirim fırsatını duyurdu. Bu kampanya sayesinde müşteriler, Opet istasyonlarında yapacakları 400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde 105 TL indirim kazanma imkanına sahip olacaklar.

KAMPANYA DETAYLARI

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Denizbank'ın müşterilerine yönelik bu indirim kampanyası, akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde önemli bir avantaj sunuyor. Daha fazla detay için Denizbank'ın resmi internet sitesi veya MobilDeniz uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve Denizbank ile Opet mağazalarında yapacağınız alışverişlerden indirimli bir şekilde faydalanın.

Aktüel
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