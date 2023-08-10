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Akaryakıtı bu kartla alanlar indirimi kapacak! Her alışta indirim kapıda

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Akaryakıtı bu kartla alanlar indirimi kapacak! Her alışta indirim kapıda
Yüksek akaryakıt fiyatları halkın elini kolunu bağlıyor, bankaların bu konudaki kampanyaları ise yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte yeni kampanyalar ve detayları...

Yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle birçok vatandaş araçlarında kontak kapatmaya başladı. Akaryakıt fiyatlarının neredeyse iki günde bir artmasıyla birlikte halk perişan oldu ve bankalar bu hızla kampanyalara ağırlık vermeye başladı. En son akaryakıt kampanyasının Yapı Kredi Bankası tarafından sağlandığı ortaya çıktı. İşte Yapı Kredi'nin kazandıran kampanyasının detayları...

Yapı Kredi Bankası Akaryakıt Kampanyası

Yapı Kredi Bankası Akaryakıt Kampanyası

Yapı Kredi, bankanın duyurduğu kampanya kapsamında 1 Temmuz ile 15 Ağustos 2023 tarihlerinin arasında akaryakıt alımlarında indirim yapılacağı bildirildi.Yapı Kredi Bireysel Kart, Yapı Banka Kartı Kredi ve Yapı Kredi Card Business sahibi müşteriler, kampanyaya katılmak için SMS gönderiyor. İlk akaryakıt alımı öncesi kampanya ile istasyonlardan farklı günlerde 4 kez 50 TL ve üzerinde akaryakıt veya otogaz alan Shell global üyeleri, 22 Ağustos'tan itibaren kullanabileceğiniz 80 Shell TL puan kazanıyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası;

Benzin litre fiyatı: 36.08 TL

Motorin litre fiyatı: 36.49 TL

LPG litre fiyatı: 15.90TL

İstanbul Avrupa Yakası;

Benzin litre fiyatı: 36.13 TL

Motorin litre fiyatı: 36.55 TL

LPG litre fiyatı: 15.98 TL

Ankara;

Benzin litre fiyatı: 36.63 TL

Motorin litre fiyatı: 37.03 TL

LPG litre fiyatı: 16.15 TL

İzmir;

Benzin litre fiyatı: 36.73 TL

Motorin litre fiyatı: 37.20 TL

LPG litre fiyatı: 16.25 TL

Aktüel
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