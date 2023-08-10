  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Akıllı televizyon, matkap, akıllı saat hepsi indirimde! BİM'in büyük indirimi o tarihte başlayacak

Akıllı televizyon, matkap, akıllı saat hepsi indirimde! BİM'in büyük indirimi o tarihte başlayacak

Yayınlanma:
Akıllı televizyon, matkap, akıllı saat hepsi indirimde! BİM'in büyük indirimi o tarihte başlayacak
Bim yeni bir katalog yayınladı. Yeni katalog için indirimlerin 18 Ağustos'ta başlayacağı açıklandı. Katalogdaki ürünlerin çoğunun elektronik cihazlar olduğu belirtildi.

BİM marletler zincirinin hazırladığı 18 Ağustos indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni kataloğun yayınlanmasıyla birlikte şirket, yeni ürünlerin cazip fiyatlarını tüm müşterilerine duyurdu. 18 Ağustos Bim kataloğunda müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği yüz havluları, sandalye minderleri, el havluları, kabin çantaları, viskon elbise, erkek model t-shirt, bebek spor şort takımı ve daha fazlasını çok uygun fiyatlarla sunulduğu ifade edildi. İşte 18 Ağustos Bim Kataloğu'ndaki ürünler…

Bim Marketler, baskılı tişörtler, ahşap saplı çekiçler, beton matkap setleri ve beyaz iç cephe boyası gibi ürünlerin buşunduğu yeni kataloğunu yayınladı. Ayrıca 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren BİM kataloğunun içinde yer alan elektronik ürünler de ilgi odağı oldu.

18 Ağustos BİM indirimli ürün listesi aşağıdaki gibidir:

18 Ağustos BİM indirimli ürün listesi

18 Ağustos BİM indirimli ürün listesi

Aktüel
Akaryakıtı bu kartla alanlar indirimi kapacak! Her alışta indirim kapıda
Akaryakıtı bu kartla alanlar indirimi kapacak! Her alışta indirim kapıda
Telefonunda Garanti Bankası uygulaması olanlara müjde! 1500 TL nakit para kazanabilirsiniz
Telefonunda Garanti Bankası uygulaması olanlara müjde! 1500 TL nakit para kazanabilirsiniz
A101'den 300 TL'lik bedava alışveriş! Cebinizde bu karttan olması yeter
A101'den 300 TL'lik bedava alışveriş! Cebinizde bu karttan olması yeter
Başvuran milyonlarca kişi alacak! Bu bankada hesabı olanlara 1000 TL hediye para!
Başvuran milyonlarca kişi alacak! Bu bankada hesabı olanlara 1000 TL hediye para!
Ay sonuna kadar başvurana o bankadan hediye gibi ödeme! Tek işlemle 2000 TL yatırıyor
Ay sonuna kadar başvurana o bankadan hediye gibi ödeme! Tek işlemle 2000 TL yatırıyor
Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! Zamdan önce son indirim: 40'lısı bu fiyata bulunmaz
Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! Zamdan önce son indirim: 40'lısı bu fiyata bulunmaz
5 litre Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Böyle fırsatı kaçıran pişman olur: O markette dev indirim var
5 litre Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Böyle fırsatı kaçıran pişman olur: O markette dev indirim var