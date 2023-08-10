Akıllı televizyon, matkap, akıllı saat hepsi indirimde! BİM'in büyük indirimi o tarihte başlayacak

BİM marletler zincirinin hazırladığı 18 Ağustos indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni kataloğun yayınlanmasıyla birlikte şirket, yeni ürünlerin cazip fiyatlarını tüm müşterilerine duyurdu. 18 Ağustos Bim kataloğunda müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği yüz havluları, sandalye minderleri, el havluları, kabin çantaları, viskon elbise, erkek model t-shirt, bebek spor şort takımı ve daha fazlasını çok uygun fiyatlarla sunulduğu ifade edildi. İşte 18 Ağustos Bim Kataloğu'ndaki ürünler…

Bim Marketler, baskılı tişörtler, ahşap saplı çekiçler, beton matkap setleri ve beyaz iç cephe boyası gibi ürünlerin buşunduğu yeni kataloğunu yayınladı. Ayrıca 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren BİM kataloğunun içinde yer alan elektronik ürünler de ilgi odağı oldu.

18 Ağustos BİM indirimli ürün listesi aşağıdaki gibidir:







