Alarmları kurun, 2 gün sonra dev indirim başlıyor! A101 herkesi çıldırtacak indirimi duyurdu

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, müşterilerine sunduğu büyük indirimlerle yine çılgırmış gibi görünüyor! 27 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kataloğunda, ekonomik etmenler göz önünde bulundurularak birbirinden cazip ürünler yer alıyor.



Müşterilerin büyük ilgi göstereceği fırsatlardan bazıları şunlar: Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi sadece 159 TL'ye sunulacak. Rahat ve hijyenik bir uyku deneyimi için kaçırılmayacak bir fırsat! Katlanır metal karyola yatak ise yalnızca 1790 TL ile tüketiciyle buluşacak. Hem şık tasarımı hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, mekan tasarrufu sağlamak isteyenler için ideal. Ayrıca APEC Volta motor, sadece 33990 TL'den satışa sunulacak. Performansı ve dayanıklılığıyla ön plana çıkan bu ürün, teknoloji meraklıları için harika bir seçenek olacak.

27 TEMMUZ A101 KATALOĞU





















A101, ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak her zaman tercih edilen market zincirlerinden biri olmaya devam ediyor. 27 Temmuz kataloğuyla müşterilere yine büyük bir alışveriş keyfi vaat ediyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler, A101'in bu fırsatlarla dolu kataloğunu kaçırmamalı!