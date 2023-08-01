Alarmları kurun havlu kağıt, tuvalet kağıdı, toz deterjanda dev indirim geliyor! Pahalı marka 78 TL'ye düştü
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BİM, Ağustos ayından itibaren yeni kataloğunu yayınlamaya devam edecek ve fiyat listesini sizlere bildirecektir.
Bim marketler zincirinin 8 Ağustos'ta piyasaya sürülecek olan indirimli ürünlerinde ıslak havlu, penye spreyleri, kağıt havlular, bebek bezleri, şampuanlar, ağartıcılar, sıvı sabunlar, el losyonları, vücut losyonları, bulaşık süngerleri, duş jelleri, jiletler, orta boy soğutucu çantalar, botlar, çoraplar ve kremler gibi ürünler yer almaktadır.
8 Ağustos'ta geçerli BİM kataloğu ve fiyat listesi şöyle:
Aktüel