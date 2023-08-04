Alışverişi bedavaya getirmenin formülü burada! Cebinde bu karttan olana 2000 TL'lik bedava alışveriş fırsatı!

Ekonomide ki krizler gün geçtikçe büyürken vatandaşlara çeşitli imkanlar sunuluyor. Akbank'da fırsatlar çeşit çeşit sunulurken bu defa 2 bin TL chip para kazanma şansı verildi. Akbank chip para ödülü nasıl kazanılır, şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Akbank 2 bin TL verdiği chip para ödülünü ilk defa Axess kartına başvuruda bulunanlar için verecek. Axess karta başvuruda bulunarak market, giyim, elektronik sektörler üzerinde 1500 TL ve üzeri alışverişlere 250 TL toplamda ise 2 bin TL chip para veriliyor.





CHİP PARAYI NAKİTE ÇEVİRME

Akbank, Juzdan uygulamasıyla beraber bonus ödüller kampanyası katlanarak devam etmektedir. Akbank Juzdan uygulamasıyı yürüterek yapmış olduğunuz harcamalarda chip para öde diyerek banka kartınıza ya da kredi kartınıza chip parayı nakite çevirebilirsiniz.