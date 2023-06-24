Anne babalar o tarihte BİM'e koşacak! O ürün 249 TL'ye düştü: Sınırlı sayıda satılacak

Her hafta aktüel ürünlerini müşterileriyle paylaşan BİM Marketlerin bu haftaki ürünleri epey dikkat çekti! Anne babalar market önünde kuyruk oluşturacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM HAFTALIK İNDİRİMLERİ YETİŞEN ALACAK

BİM Marketler her hafta birçok farklı kategoride indirimli ürünlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. 30 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğunda yine birçok farklı kategoride indirimli ürün paylaşıldı. Mama sandalyeleri 249 TL, ana kucağı 299 TL, vantilatör 399 TL'ye satılıyor. Anne ve babaların epey ilgisini çeken aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-TCL marka 50 inç Google televizyon 8 bin 999 TL

-Oppo marka 128 GB akıllı telefon 5 bin 99 TL

-Kumtel marka kule tipi vantilatör 649 TL

-Kumtel marka 5 pervaneli vantilatör 399 TL

-Ares marka koltuk 269 TL

-Nibras marka plastik koltuk 109 TL

-Örgü tabure 39.90 TL

-Katlanabilir kamp sandalyesi 157.50 TL

-Philips marka sakal düzeltme makinesi 319 TL

-House Pratik marka masaüstü şarjlı fan 99 TL

-Polisan Acqua marka tavan boyası 259 TL

-Polisan Acqua marka iç cephe plastik boya beyaz renk 199 TL

-Polisan marka şerit metre 79 TL

-Pierre Cardin marka ana kucağı 1.299 TL

-Fisher Price marka oyuncak köpek 199 TL

-Bebek ve çocuk şapka çeşitleri 49.50 TL

-Kanz marka mama sandalyesi 249 TL

-Babyco marka bebek kundak banyo havlusu 59 TL

-Babyco marka 4'lü ağız mendili 19.75 TL

-MGS marka oyuncak tren seti 99 TL

-LC marka eğitici akıllı telefon oyuncak 119 TL

-Woody marka geometrik şekiller oyuncak 89 TL

-2'li yapboz 49 TL

-32 parça hafıza oyunu 49 TL

-Parıltı şekilli boyama ve etkinlik kitapları 17.50 TL

-MGS marka sök tak araba 44.50 TL

-Oyuncak yüzen balıklar 19.50 TL

-MGS marka meyve kesme oyuncak 36.50 TL

-MGS marka şehir arabaları oyuncak 59 TL

-Hobby Life marka kapaklı pipetli bardak 9.75 TL

-Süt ve mama saklama kabı 15 TL

-Mama kasesi 10 TL

-MGS marka oyuncak taşıyıcı tır 129 TL

-Limon Kids marka hikaye kitapları 12.50 TL

-Kadın erkek şapka çeşitleri 65 TL

-Kadın erkek terlik çeşitleri 59 TL

-Kadın kapri tayt 75 TL

-Kadın kapri pijama takımı 159 TL

-Kadın kapri ev giyim takımı 159 TL

-Kadın bluz 77.50 TL

-Catch Ball oyuncak 69 TL

-Rüzgar gülü 19.90 TL

-Fışkıran fileli top 69 TL

-Fermuarlı sütyen yıkama filesi 19.50 TL

-Ayakkabı yıkama filesi 19.50 TL

-Kadın erkek spor tabanlık 39.50 TL

-3'lü ayakkabı bağcığı 9.50 TL

-Benante marka yaldızlı porselen kahve takımı 379 TL

-Bonera marka 20 cm granit tava 119 TL

-Silikon air fryer kabı 19.50 TL