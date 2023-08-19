Anneler, çocuklar bu indirim sizin için! ŞOK'ta fiyatlar 10 TL'ye kadar düştü

Okulların yaklaşmasıyla birlikte ŞOK markette indirim fırsatları başladı. Kırtasiye malzemeleri ve diğer ürünlerde büyük indirimler bulunuyor. Bebelac devam sütü 134,90 TL, Duru granür matik 89,90 TL ve Vestel tablet 1.599 TL'ye düştü. Bu fırsatlarla 18 Ağustos Cuma gününe özel ŞOK fiyat listesinde cazip indirimler yer alıyor. İşte detaylar...





ŞOK MARKETTE İNDİRİM FIRSATLARI

Türkiye'nin en yaygın market zincirlerinden biri olan ŞOK'un yeni indirimli ürün kataloğu yayımlandı. Bu katalogla birlikte oyun hamurundan yazı tahtasına, yazıcıdan tablete kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime girdi. 18 Ağustos Cuma günü ŞOK mağazalarında hangi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulacağı merak konusu oldu. Bu özel gün için hazırlanan kataloğun içeriğindeki ürünlerin fiyatları ve indirim oranları büyük ilgi görüyor. Katalogda yer alan ürünlerin fiyatlarının ne kadar düştüğü ve hangi avantajları sunduğu merak edilen konular arasında. Özellikle oyun hamuru, yazı tahtası, yazıcı ve tablet gibi ürünlerin uygun fiyatlarla sunulması, tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu indirimli katalog, alışveriş yapmayı planlayanlar için çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





ŞOK marketin avantajlı kataloğunda birçok üründe büyük indirimler göze çarpıyor. Bebelac devam sütü 134,90 TL, Duru Granür Matik Sabun Klasik 89,90 TL, Vestel V Tab 7010 1 GB Tablet ise 1.599 TL'ye düşmüş durumda. Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı da 4.599 TL'ye satılıyor. Ayaklı Yazı Tahtası 399 TL, Harry Potter Kart Oyunu 79,95 TL, 4'lü Gokidy Oyun Hamuru 39,95 TL, 10'lu Oyun Hamuru 79,95 TL, Sürpriz Yumurta Dinazorlar 24,95 TL, Paket Oyun Hamuru Seti 29,95 TL, 8'li Kinetik Kum 79,95 TL, Palyaço Balon Seti 49,95 TL, Sevimli Hayvanlar Balon Seti 19,95 TL, Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL, Asonic Siyah Tws Kulaklık 199 TL, Everest Sm-804 Kablosuz Kulaklık 79,95 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 99,95 TL, Paraşüt Kumaş Çanta 299 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 199 TL, Laptop Çantası 219 TL, Sırt Çantası 499 TL. Bunun yanında Metal 2 Katlı Kamyon Kalem Kutu 119 TL, Kırtasiye Set 129 TL, Renkli Kalemlik 39,95 TL, Renkli Sırt Çantası 199 TL, 500 ml Çelik Matara 129 TL, 500 ml Pipetli Çelik Matara 149 TL, 550 ml Isıya Dayanıklı PC Geyik Çocuk Matara 79,95 TL olarak sunuluyor. Bu indirimli ürünler arasında hem eğitim materyalleri hem de günlük yaşam ürünleri bulunuyor. ŞOK marketin sunduğu bu fırsatlar, alışveriş yaparken cebinizi korumak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.