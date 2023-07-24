Araba tutkunları koşa koşa ŞOK'a gidecek! 9,95, 19,95, 24,95 TL'ye arabalar şenlenecek

Türkiye'nin sevilen perakende market zincirlerinden ŞOK, müşterilerini sevindirecek bir hafta sonu kampanyasıyla geliyor! ŞOK, bu hafta sonuna özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı ve müşterilere cazip fırsatlar sunacak. İndirim kataloğunda yer alan ürünler, tüketicilerin ilgisini çekiyor ve hemen eksiklerini tamamlamak isteyenlerin dikkatini çekiyor.



Ayrıca, ŞOK marketin kendi markasıyla üretilen ürünler de indirim kapsamında yer alıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı ŞOK markalı ürünler, müşterilere bütçelerine dost alışveriş deneyimi sunuyor.



22 TEMMUZ ŞOK MARKET AKTÜEL KATALOĞU





Unutulmamalıdır ki, bu kampanya hafta sonu sınırlı süreyle geçerli olacak. Dolayısıyla, müşterilerin zamanında fırsatları değerlendirmek için hızlı davranmaları öneriliyor. ŞOK marketin aktüel ürün kataloğu, müşterilere bütçelerine uygun alışveriş keyfi sunuyor ve hafta sonu için harika bir alışveriş deneyimi vadediyor.

