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Araba tutkunları koşa koşa ŞOK'a gidecek! 9,95, 19,95, 24,95 TL'ye arabalar şenlenecek

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Araba tutkunları koşa koşa ŞOK'a gidecek! 9,95, 19,95, 24,95 TL'ye arabalar şenlenecek
ŞOK Market'ten hafta sonuna özel aktüel ürün katalogları yayınlandı! Hafta sonuna özel ŞOK Market'ten indirim fırsatları sizi bekliyor. Özellikler araba tutukunları bu hafta ŞOK Market'e koşacak. İşte 22 Temmuz ŞOK Market kataloğu...

Türkiye'nin sevilen perakende market zincirlerinden ŞOK, müşterilerini sevindirecek bir hafta sonu kampanyasıyla geliyor! ŞOK, bu hafta sonuna özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı ve müşterilere cazip fırsatlar sunacak. İndirim kataloğunda yer alan ürünler, tüketicilerin ilgisini çekiyor ve hemen eksiklerini tamamlamak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Ayrıca, ŞOK marketin kendi markasıyla üretilen ürünler de indirim kapsamında yer alıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı ŞOK markalı ürünler, müşterilere bütçelerine dost alışveriş deneyimi sunuyor.

22 TEMMUZ ŞOK MARKET AKTÜEL KATALOĞU

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Unutulmamalıdır ki, bu kampanya hafta sonu sınırlı süreyle geçerli olacak. Dolayısıyla, müşterilerin zamanında fırsatları değerlendirmek için hızlı davranmaları öneriliyor. ŞOK marketin aktüel ürün kataloğu, müşterilere bütçelerine uygun alışveriş keyfi sunuyor ve hafta sonu için harika bir alışveriş deneyimi vadediyor.

Aktüel
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