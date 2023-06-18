Arabasına yakıt alacaklar dikkat! Bunu yapanlar indirimli alacak

İş Bankası, akaryakıt harcamalarına özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, Maximum Mobil uygulamasının Pazarama Araçta Öde menüsünde yer alan Petrol Ofisi Öde-Geç uygulamasından farklı günlerde ve tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki 300 TL ve üzeri alışverişlere Maxipuan verilecek.





Kazanılan MaxiPuanlar, yine aynı uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. MaxiPuan'lar 5 Temmuz 2023 tarihinde kartlara yüklenecek ve son kullanma tarihi 31 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Kampanyadan bir müşteri yalnızca bir kez yararlanabilir ve en fazla 75 TL MaxiPuan kazanabilir. Ek kart sahipleri, puanları asıl karta yüklenirken ayrı ayrı puan kazanamazlar. Bu kampanya ile sürücüler, akaryakıt harcamalarında indirim avantajı elde edebilirler.