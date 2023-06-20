Aracına yakıt alacaklar durun! Bunu yapanlar indirimli alabilecek: Son 11 gün

ING Bank, akaryakıt fiyatlarındaki zamlara çözüm sunmak amacıyla müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, ING Kredi Kartı sahipleri Bonus üyesi Shell istasyonlarında yapacakları harcamalarda indirim kazanma fırsatı elde ediyor. Müşteriler, 30 Haziran tarihine kadar farklı günlerde toplamda 4 defa 400 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaparak 100 TL indirimden yararlanabiliyor. Kampanyaya katılmak için ise harcama öncesinde "SHELL" yazıp 2205'e SMS göndermek gerekiyor. Detaylar arasında, kampanyanın geçerlilik tarihleri, katılım şartları ve kampanyaya dahil olan kartlar yer alıyor. ING Bank, müşterilerine ekonomik destek sağlamak ve akaryakıt harcamalarını daha avantajlı hale getirmek amacıyla bu kampanyayı hayata geçirdi.

KAMPANYA DETAYLARI DUYURULDU





NG Bank'ın Shell istasyonlarıyla düzenlediği kampanya, 16 Mayıs - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kampanyadan yararlanabilmek için Bonus üyesi olmanız gerekmektedir. Kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde, 400 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapmanız gerekmektedir. Her harcama farklı günlerde yapılmalıdır ve aynı gün içinde yapılan harcamalardan sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilir.

ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart kampanyaya dahil olan kartlardır. Ancak ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil değildir.

Kampanya kapsamında, 7 Temmuz 2023 tarihinde kartınıza 100 TL indirim yansıtılacaktır. Bu kampanya müşteri bazında olduğundan, her müşteri en fazla 100 TL indirim kazanabilir.

Kampanyadan faydalanmak için harcamalarınızı mutlaka Garanti BBVA POS'undan yapmanız gerekmektedir. Ayrıca kampanyaya katılmak için harcamadan önce "SHELL" yazıp 2205'e SMS göndermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz SMS, ING sisteminde kayıtlı olan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Her gönderilen SMS için operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj ücreti alınmaktadır.