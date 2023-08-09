Ay sonuna kadar başvurana o bankadan hediye gibi ödeme! Tek işlemle 2000 TL yatırıyor

Akbank, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek çekici bir kampanya ile müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Kampanya dahilinde, ilk defa Axess kredi kartına başvuran ve 1500 TL ve üstü harcama yapanlar, 250 TL değerinde chip-para hediyesi kazanacak.



KAMPANYA DETAYLARI





Akbank'ın yeni kampanyası, 01.08.2023 ile 31.08.2023 tarihleri arasında ilk defa Axess asıl kredi kartı başvurusunda bulunan ve 31 Ağustos 2023'e kadar kart onayını alan müşterileri hedefliyor. Onaylanan başvurulara sahip müşteriler, kampanyaya 31 Ağustos'a kadar Akbank Mobil, Juzdan veya SMS yoluyla katılabilecekler.

Juzdan uygulamasıyla katılmak isteyenler, harcama yapmadan önce "Hemen katıl" seçeneğine tıklayarak "Kampanyalarınız" bölümünden kampanyaya kaydolabilecekler. SMS ile katılmak isteyen müşteriler ise ilk harcama öncesi, bankanın sistemine kayıtlı cep telefonu numaralarından "ODUL" yazarak 4566'ya SMS göndermeleri gerekiyor. Gönderilen kısa mesaj sonrasında gelen "Kayıt oldunuz" bildirimi ile kampanyaya katılım sağlanacak.