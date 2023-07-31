Ayçiçek yağı, bakliyatı biten CarrefourSA'ya koşacak! Fiyatları gören kapıda kuyruk oluyor

Sevindirici haber! Carrefour, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olarak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Carrefour'da birbirinden değerli indirimler sizleri bekliyor. Yudum ayçiçek yağı 129,90 TL'ye, Tat domates salçası 36,90 TL'ye ve Sleepy bebek bezi ise 50,85 TL'ye düşmüş durumda. Bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz. İşte detaylar...





CARREFOURSADAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU DUYURDU

Carrefour, tüketicilere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri sunan güvenilir bir alışveriş merkezi olarak biliniyor. Yenilenen aktüel ürünler kataloğu, müşterilerine her zaman olduğu gibi cazip indirimler sunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan bu indirimler, ev ekonomisine katkı sağlayacaktır. İşte diğer ayrıntılar...





Yudum ayçiçek yağı, sofraların vazgeçilmezi olan ve sağlıklı yemekler hazırlamak için tercih edilen bir üründür. Bu indirimle birlikte Yudum ayçiçek yağı, daha uygun bir fiyatla tüketicilere sunulmaktadır. Tat domates salçası ise Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hem yemeklerinize lezzet katan hem de sağlık açısından faydalı olan bu salça, Carrefour'daki avantajlı fiyatıyla alışveriş listenize eklemek için güzel bir sebep olabilir.

Ebeveynlerin bebekleri için tercih ettiği Sleepy bebek bezinin de fiyatı oldukça uygun hale gelmiş durumda. Bebek bakımı masrafları düşünüldüğünde, bu indirim sayesinde ailelerin cebi rahatlayacak ve bebekleri sağlıklı ve konforlu bir şekilde büyüyecek.

Carrefour'un sunduğu bu özel fırsatlar sayesinde alışveriş yaparken hem kaliteli ürünlere ulaşabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Ancak, belirtilen tarihler arasında bu indirimleri kaçırmamanız önemlidir, çünkü kampanya süresi sınırlıdır.

Unutmayın, Carrefour güvencesiyle alışveriş yapmak, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturmak demektir. Bu indirimleri kaçırmadan en yakın Carrefour şubesine uğrayabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla, hem sofralarınızı hem de bebeklerinizi güzelliklerle donatmak için bu fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Mutlu alışverişler!

Carrefour, yaz aylarının son günlerinde ve ağustosun başında geçerli olacak büyük bir indirim kampanyası düzenlediğini duyurdu. Carrefour'un resmi internet sitesinde yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda, beyaz peynirden kabin boy valize, mangaldan kamp çadırına kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunuldu. 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü geçerli olan Carrefour fiyat listesine göre, birçok ürün müşterileri bekliyor.

Bu kampanya kapsamında Yudum ayçiçek yağı 129,90 TL, domates salçası 36,90 TL ve Sleepy bebek bezi 50,85 TL gibi avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca, sıcak hava fritözü 1.699 TL, buharlı ütü 899 TL ve çamaşır makinesi 11.599 TL gibi beyaz eşyalar da cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Et ürünleri de kampanyada dikkat çeken ürünlerden. Dana kıyma 289 TL, dana kuşbaşı 305,90 TL, dana sote/tas kebabı 359 TL, köfte çeşitleri 295 TL ve dana biftek 359 TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. Lezzetli ve kaliteli et ürünleri tüketicileri cezbedebilir.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan beyaz peynir de 1 kg için 199 TL, eski kaşar peyniri ise 1 kg için 275 TL gibi uygun fiyatlarla alınabilecek. Tereyağı ise 1 kg için 195 TL'den satışa sunuluyor.

Mutfak ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde de indirimler bulunuyor. Izgara tava 399 TL, borcam fırın kabı 69.90 TL ve meyve bıçağı çeşitleri 44.99 TL gibi uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Bu indirim kampanyasıyla, müşteriler geniş bir ürün yelpazesinde cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buluyor. Carrefour'un güvenilir ve kaliteli hizmetiyle müşteri memnuniyeti sağlanırken, farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünlerdeki indirimler tüketicilerin ilgisini çekebilir. Ancak, bu indirimlerin sınırlı bir süre için geçerli olduğu unutulmamalı ve fırsatları kaçırmamak için mümkün olan en kısa sürede Carrefour mağazalarına uğranması tavsiye edilmektedir.