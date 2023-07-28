Ayçiçek yağı biten işi gücü bırakıp koşacak! Peti 99 TL'ye düştü, yetişen üçer beşer alıyor

Geçen yıl artan fiyatlardan en çok etkilenen temel gıdalardan biri olan ayçiçek yağı, birçok insanı geçim derdine düşürdü.

Ayçiçek yağı fiyatlarının artması ve halkın ayçiçek yağı indirimi istemesi üzerine bu piyasadan ayçiçek yağı bombası indirimleri geldi. 3 litre ayçiçek yağında raf satış fiyatı 99 TL'ye geriledi.





Ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesinin ardından Onur market ayçiçek yağında büyük indirim yaptı. 3 litrelik Yudum Ayçiçek yapının Onur marketteki fiyatı 119,99 TL'den 99,90 TL'ye düştü. İndirimli ayçiçek yağı almak isteyenler, 3 litre ayçiçek yağının 99,90 TL'ye satıldığı Onur markete gidiyor.