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  3. Ayçiçek yağı biten işi gücü bırakıp koşacak! Peti 99 TL'ye düştü, yetişen üçer beşer alıyor

Ayçiçek yağı biten işi gücü bırakıp koşacak! Peti 99 TL'ye düştü, yetişen üçer beşer alıyor

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Ayçiçek yağı biten işi gücü bırakıp koşacak! Peti 99 TL'ye düştü, yetişen üçer beşer alıyor
Bir markette ayçiçek yağının fiyatı çok düştü. 3 litre ayçiçek yağı satış 99 TL'ye indirildi. İndirim detayları haberimizde..

Geçen yıl artan fiyatlardan en çok etkilenen temel gıdalardan biri olan ayçiçek yağı, birçok insanı geçim derdine düşürdü.

Ayçiçek yağı fiyatlarının artması ve halkın ayçiçek yağı indirimi istemesi üzerine bu piyasadan ayçiçek yağı bombası indirimleri geldi. 3 litre ayçiçek yağında raf satış fiyatı 99 TL'ye geriledi.

3 litrelik Yudum Ayçiçek yağı 99 TL

Ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesinin ardından Onur market ayçiçek yağında büyük indirim yaptı. 3 litrelik Yudum Ayçiçek yapının Onur marketteki fiyatı 119,99 TL'den 99,90 TL'ye düştü. İndirimli ayçiçek yağı almak isteyenler, 3 litre ayçiçek yağının 99,90 TL'ye satıldığı Onur markete gidiyor.

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