Ayçiçek yağı biten o marketin yolunu tutacak! 5 litrelik fiyatında stok yaptıran indirim başladı

A101 marketi, ayçiçek yağı krizini aşarak 5 litrelik Ayçiçek Yağı'nı cazip fiyatıyla sunmaya devam ediyor. Türkiye genelinde tüketiciyi sevindiren bu kampanya, ekonomik alışveriş imkanı sunuyor.

AYÇİÇEK YAĞINA A101'DE DEV İNDİRİM!





Vera markasının 5 litrelik Ayçiçek Yağı, sadece 72.99 TL karşılığında raflarda yer alıyor. Bu indirim, tüketicilere bütçe dostu bir alışveriş deneyimi sunarken, ülke genelinde yaşanan ayçiçek yağı fiyatlarının düşüşüne olumlu bir katkı sağlıyor.

A101 market zinciri, ekonomik alışveriş konusundaki misyonunu sürdürerek tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı krizi gibi zorlu dönemlerde dahi tüketicilere destek olmaya devam eden A101, alışveriş deneyimini daha ekonomik ve avantajlı hale getiriyor. Bu kampanya ile tüketiciler hem ekonomik açıdan rahatlayacak hem de temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

18 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya sayesinde, A101 marketlerinden uygun fiyatlı Ayçiçek Yağı temin etmek mümkün olacak.