Ayçiçek yağı biten poşetini alıp koşacak: O markette fiyatlar yarı yarıya düştü

Ayçiçek yağı fiyatları son dönemlerde günen güne artmaya başladı. Vatandaşın mağduriyetini bu market gideriyor! Yağ indirimi başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞ İNDİRİMİ BAŞLADI

Özellikle pandemi dönemi sonrasında ayçiçek yağı fiyatlarının günden güne artmaya başlaması vatandaşın mağduriyetini ikiye katladı. Migros marketler tarafından bildirilen kampanya haberleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Ayçiçek yağı fiyatlarında yüzde 35 oranında indirim yapıldı.





Migros marketlerde 45.90 TL'ye satılan yağ fiyatları 29.90 TL'ye düştü. Her evin temel ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağı fiyatının giderek artması cepleri yakmaya devam ediyor. Migros marketlerde Abalı marka 1 litre ayçiçek yağı fiyatları normalde 45.90 TL'ye satılıyor ancak yapılan indirimle birlikte 29.90 TL'ye satılacak. Ayçiçek yağı indirimi sınırlı olacağı için stoklar ve kampanya süresi bitmeden markete gidip indirimden faydalanmanız gerekiyor!