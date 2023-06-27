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Ayçiçek yağı stoklamak için kaçırılmaz fiyat! O market duyurdu: 129 TL'ye kadar düştü

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Ayçiçek yağı stoklamak için kaçırılmaz fiyat! O market duyurdu: 129 TL'ye kadar düştü
Hemen harekete geçin! Evde ayçiçek yağı tükenenler için şimdi inanılmaz bir fırsat var: Sadece 129 TL'ye 4 litrelik ayçiçek yağı! Bu indirimi kaçıranlar büyük pişmanlık yaşayacak! İşte detaylar...

CarrefourSA'da ayçiçek yağı fiyatlarındaki dev indirim tüketiciler arasında büyük sevinç yarattı. Son zamanlarda artan gıda fiyatlarından dolayı mutfak masraflarıyla mücadele edenler için bu indirim büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. CarrefourSA marketlerinde 4 litrelik paket ayçiçek yağı sadece 129 TL'ye satılıyor, bu da oldukça cazip bir teklif.

Geçmişte ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan yüksek zamlar nedeniyle birçok aile, bütçelerini zorlamış ve ekonomik sıkıntılar yaşamıştı. Ayçiçek yağı, Türk mutfağında sıklıkla kullanılan ve temel bir ihtiyaç olan bir yağ çeşididir. Bu nedenle, fiyatlarının makul seviyelerde olması büyük önem taşır.

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI  129,90 DÜŞTÜ

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CarrefourSA marketlerinin gerçekleştirdiği indirim, tüketicilere mutfak masraflarını hafifletme fırsatı sunuyor. Yudum markasının 4 litrelik ayçiçek yağı paketi 149,90 TL'den 129,90 TL'ye düşürülerek müşterilere avantajlı bir alışveriş imkanı sağlanmış oldu. Bu indirim haberiyle birlikte CarrefourSA mağazalarında yoğun bir ilgi yaşanmaktadır.

Tüketici taleplerini göz önünde bulunduran CarrefourSA, kaliteli hizmet anlayışıyla birlikte geniş ürün yelpazesi sunmasıyla da müşterilerin tercihleri arasında yer almaktadır. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirim, tüketicilerin bütçelerini rahatlatabilecekleri bir fırsat olarak karşılanmıştır.

Ayçiçek yağı gibi temel bir üründe yapılan bu indirim haberi, tüketicileri sevindirirken aynı zamanda CarrefourSA'nın fiyat politikasının da takdir toplamasını sağlamıştır. Fiyat avantajının yanı sıra müşterilere kaliteli ürünler sunan CarrefourSA, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirim haberi, vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadele ederken biraz olsun rahat nefes almalarını sağlamıştır. Tüketiciler, bu indirimi kaçırmamak ve mutfak masraflarını hafifletmek için CarrefourSA marketlerine akın etmeye başlamıştır. En yakın CarrefourSA mağazasına giderek 4 litrelik Yudum Ayçiçek Yağı'nı 129 TL'ye satın alabilir ve kaliteli, ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.

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