Ayçiçek yağında büyük indirim o marketten geldi! Litre fiyatı bedavadan biraz pahalı

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Migros, gıda fiyatlarının yükselişi karşısında tüketicilere nefes aldırmak amacıyla önemli bir adım attı. Ekonomik kriz ve enflasyonun etkisiyle artan gıda maliyetleriyle başa çıkmak için harekete geçen Migros, Ayçiçek yağına özel büyük bir indirim kampanyası başlattı.



Son yıllarda Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların bütçesini zorlamıştı. Bu duruma çözüm olarak Migros, Ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarında yüzde 15'e varan indirim yapma kararı aldı.

MİGRSO'TA AYÇİÇEK YAĞINA DEV İNDİRİM YAPILDI





Migros'un sanal market platformunda duyurduğu bu indirim haberleri, vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Özellikle 5 litrelik Yudum Ayçiçek yağı ürünlerinde yapılan indirim, tüketicilere ekonomik açıdan rahatlama sağladı. İndirim öncesinde 174.90 TL olan ürün, indirimle birlikte 159.90 TL'ye düşürüldü.