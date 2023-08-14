  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Ayçiçek yağında büyük indirim o marketten geldi! Litre fiyatı bedavadan biraz pahalı

Ayçiçek yağında büyük indirim o marketten geldi! Litre fiyatı bedavadan biraz pahalı

Yayınlanma:
Ayçiçek yağında büyük indirim o marketten geldi! Litre fiyatı bedavadan biraz pahalı
Migros, gıda fiyatlarındaki artışa karşı Ayçiçek yağı ürünlerinde yüzde 15'e varan indirim uygulayarak tüketicilere destek oldu. 5 litrelik Yudum Ayçiçek yağı ürünleri, indirimle birlikte düşürüldü. İşte Migros'ta ayçiçek yağı indirimi...

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Migros, gıda fiyatlarının yükselişi karşısında tüketicilere nefes aldırmak amacıyla önemli bir adım attı. Ekonomik kriz ve enflasyonun etkisiyle artan gıda maliyetleriyle başa çıkmak için harekete geçen Migros, Ayçiçek yağına özel büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Son yıllarda Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların bütçesini zorlamıştı. Bu duruma çözüm olarak Migros, Ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarında yüzde 15'e varan indirim yapma kararı aldı.

MİGRSO'TA  AYÇİÇEK YAĞINA DEV İNDİRİM YAPILDI

1

Migros'un sanal market platformunda duyurduğu bu indirim haberleri, vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Özellikle 5 litrelik Yudum Ayçiçek yağı ürünlerinde yapılan indirim, tüketicilere ekonomik açıdan rahatlama sağladı. İndirim öncesinde 174.90 TL olan ürün, indirimle birlikte 159.90 TL'ye düşürüldü.

Aktüel
Migros'tan alışveriş yapan 2000 TL'yi kaptı! O bankanın kampanyasını kaçıran çok üzülecek
Migros'tan alışveriş yapan 2000 TL'yi kaptı! O bankanın kampanyasını kaçıran çok üzülecek
A101'de bu hafta indirim şenliği var! Kuru fasulye, salça, dondurma... 85 TL'den 39.90 TL'ye düştü
A101'de bu hafta indirim şenliği var! Kuru fasulye, salça, dondurma... 85 TL'den 39.90 TL'ye düştü
Bu bankada hesabı olan yaşadı! Tek işlemle 1000 TL para iadeleri başladı
Bu bankada hesabı olan yaşadı! Tek işlemle 1000 TL para iadeleri başladı
Çeyizin tüm ihtiyaçları A101'e ucuza geliyor! Hanımları izdihama sokan fiyat listesi ortaya çıktı
Çeyizin tüm ihtiyaçları A101'e ucuza geliyor! Hanımları izdihama sokan fiyat listesi ortaya çıktı
Migros ayçiçek yağında büyük indirimi başlattı! Evinde yağı biten bu fiyata ikişer tane alıyor
Migros ayçiçek yağında büyük indirimi başlattı! Evinde yağı biten bu fiyata ikişer tane alıyor
Bu ürünlerin devamı yok! BİM hepsini indirimli satacak: İşte çok satacak ürün listesi
Bu ürünlerin devamı yok! BİM hepsini indirimli satacak: İşte çok satacak ürün listesi
A101 çeyizci kızların adresi oldu! A101 17 Ağustos 2023 kataloğunda yok yok
A101 çeyizci kızların adresi oldu! A101 17 Ağustos 2023 kataloğunda yok yok