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Ayçiçek yağında dev indirim! 5 litresi 149 TL'ye satılacak: O market indirimi duyurdu

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Ayçiçek yağında dev indirim! 5 litresi 149 TL'ye satılacak: O market indirimi duyurdu
Son dönemlerde ayçiçek yağı fiyatları giderek artmaya devam ederken büyük kampanya o marketten geldi! Yağ fiyatları dibe çekildi! Tüm detaylar haberimizde.

Ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaşlar alışverişlerini yapmadan önce marketlerin kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bu marketin yağ kampanyası yüzleri güldürdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK YAĞ KAMPANYASI

Özellikle son birkaç senedir ayçiçek yağı fiyatları fahiş şekilde artmaya başladı. Vatandaş yağ fiyatlarından mağdur olmaya devam ederken CarrefourSA Marketler ayçiçek yağı kampanyasını duyurdu. 

CarrefourSA Yağ Kampanyası

CarrefourSA marketlerde Yudum marka 5 litre ayçiçek yağı 169.90 TL'den 149.90 TL'ye düştü. 149.90 TL'ye düşen yağ kampanyasından faydalanmak için kampanya günlerini kaçırmadan elinizi çabuk tutun! 

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