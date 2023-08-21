Ayçiçek yağında izdiham yaratacak indirim! O markete giden fiyatı görünce üçer üçer alıyor

Gündemdeki zamların gölgesinde ayçiçek yağı fiyatları önemli ölçüde artış gösterirken, tüketiciler marketler arasında karşılaştırma yaparak en uygun fiyatlı ürünü tercih etmeye çalışıyor.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, özellikle alım gücünün azalmasıyla beraber alışveriş listelerini daha dikkatli hazırlıyor. Bu listenin en maliyetli kalemi ise şüphesiz ayçiçek yağı oluyor. Yükselen ayçiçek yağı fiyatları, tüketicileri farklı market zincirlerini karşılaştırarak en uygun seçeneği bulmaya yöneltiyor.

Vatandaşların merak ettiği en hesaplı ayçiçek yağı seçeneklerini öğrenmek ve en uygun fiyatlı ürünü tespit etmek amacıyla BİM, ŞOK, A101 gibi marketlerin ayçiçek yağı fiyatları önemli bir rehber niteliği taşıyor.

MARKETLERDE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI









Ekonomik koşulların getirdiği zorluklarla mücadele eden vatandaşlar, alışverişlerinde en uygun fiyatlı ürünleri seçerek bütçelerini korumaya çalışıyor. Özellikle temel gıda maddelerinin fiyat karşılaştırmaları, tüketicilere maddi anlamda destek olma amacı taşıyor.