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  3. Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim başladı! 4 litre fiyatını duyan o markete akın etti

Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim başladı! 4 litre fiyatını duyan o markete akın etti

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Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim başladı! 4 litre fiyatını duyan o markete akın etti
Ayçiçek yağı fiyatlarındaki düşüş, 4 litrelik ambalajlar için de geçerli oldu ve bu durum müşterilerin dikkatini çekti. İndirimli fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar, ayçiçek yağı indiriminden yararlanmak için o markete yoğun bir şekilde akın etmeye başladı. İşte o market...

Geçtiğimiz yıl yaşanan zamlarla birlikte ayçiçek yağı, temel gıda ürünleri arasında en çok fiyat artışı yaşanan ürünlerden biri olmuştu. Bu süreçte pek çok vatandaş, artan ayçiçek yağı fiyatları nedeniyle geçim mücadelesi vermek zorunda kalmıştı.

CARREFOURSA'DA DEV AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

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Ancak, CarrefourSA'daki indirimli teklifle birlikte vatandaşlar için bir fırsat doğdu. 4 Litre Yudum ayçiçek yağı, normal fiyatı olan 149,90 TL yerine indirimle 129,90 TL'ye satışa sunuldu. Bu büyük ölçekli indirimle birlikte müşteriler, uygun fiyatla kaliteli ayçiçek yağına ulaşma imkanı buldular.

İndirim haberini alan vatandaşlar, CarrefourSA mağazalarına akın etmeye başladılar. İndirimli fiyatlarla kaliteli ayçiçek yağı arayanların talebi, bu indirimle karşılanmış oldu. Böylece, ayçiçek yağı fiyatlarındaki olumlu değişiklik, vatandaşların bütçelerine de rahatlama sağlayacak gibi görünüyor.

Bu tür indirimler, vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmesine yardımcı olurken, marketler arasındaki rekabet de müşterilere avantaj sağlıyor. Umarız benzer indirimler diğer temel gıda ürünlerinde de devam eder ve vatandaşlar ekonomik açıdan daha rahat bir dönem geçirirler.

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