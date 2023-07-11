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Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim! Herkes o markete gidiyor: 4 litresinde olay fiyat

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Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim! Herkes o markete gidiyor: 4 litresinde olay fiyat
Son dönemlerde ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı mağdur etmeye devam ederken bu market yüzleri güldürdü. Peki yağ fiyatları ne kadar düştü? Tüm detaylar haberimizde.

İnsanlar yağ alışverişlerini yapmadan marketlerin büyük yağ kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu markette yağ fiyatları dev indirime girdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEV YAĞ KAMPANYASI

Özellikle pandemi döneminden son ayçiçek yağı fiyatları uçuşa geçmişti. Her evin temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı fiyatları mağduriyeti ikiye katladı. 

Büyük Yağ İndirimleri

Ancak artan fiyatlara rağmen bu markette dev yağ kampanyası başladı! CarrefourSA marketlerde 149.90 TL olan yağın fiyatı 119.90 TL'ye düştü. CarrefourSA marketlerde Yudum marka 4 litre ayçiçek yağı 119.90 TL'den satışa çıkacak. 

Aktüel
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