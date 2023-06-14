Babalar Günü'ne özel flaş indirimler başlıyor! ŞOK'ta her bütçeye uygun hediyeler indirimli fiyatlara satılacak!

ŞOK marketlerinde bu hafta Babalar Günü'ne özel hediyeler bulunuyor. 14 Haziran 2023 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda çocuk bisikleti, erkek bakım seti, bluetooth hoparlör ve akülü uzaktan kumandalı araba gibi ürünler satışta. ŞOK, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olup, hafta sonu fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Güncel ŞOK broşür içeriklerini takip ederek aktüel katalogundaki cazip indirimleri kaçırmamak mümkün. 14 Haziran ve 20 Haziran 2023 tarihleri arasında ŞOK marketlerinde hangi ürünlerde indirimler olduğunu öğrenmek için ŞOKaktüel indirim fırsatlarını inceleyebilirsiniz. İşte detaylar...





ŞOK MARKET ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM

Bu hafta ŞOK marketlerinde çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 50 TL, 40'lı Karçay Handedan Demlik Çay 20 TL, dörtlü Danette Selection Dondurma 35 TL, 4'lü Şölen Greta Zeytinli & Dağ Kekikli Kraker 12 TL ve Cillit Bang Banyo/Mutfak Sprey 33 TL gibi birçok ürün cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti 699 TL, Rampage SMX-R47 X-Jammer Gaming Mouse 199 TL, Everest Ever Fit Akıllı Bileklik 179 TL ve Mikado Serenad-K Klasik Radyo Bluetooth Hoparlör 429 TL gibi elektronik ürünler bulunuyor. Hem de indirimli fiyatlar ile birlikte. Tüm indirimli ürünler markette bulunabilir. Devam edelim...

Şok Marketin indirimli ürünleri bitmek bilmiyor. Her geçen gün indirimli ürünlerine ve fırsatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Market babalar gününe özel müthiş indirimler sunuyor. Bu hafta geçerli olacak indirimli ürünleri sakın kaçırmayın. Bitmeden tükenmeden alın. İşte o indirimli ürünlerin devamı...

Erkek giyim kategorisinde Polo Yaka Tişörtün fiyatı119 TL, Erkek Boxerin fiyatı 34,95 TL, Erkek Basic Tişörtün fiyatı 69,95 TL ve Kemerlerin fiyatı ise 44,95 TL gibi ürünler dikkat çekiyor. Çocuklar için ise 16 Jant Çocuk Bisiklet 1499 TL, Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 2.999 TL, Rookie Led Tekerlekli Scooter 379 TL ve Gokidy Melisa Bebek ve Ütüleme Seti 99,95 TL gibi farklı seçenekler bulunuyor. Elektronik cihazlar arasında ise Havit Wireless Araç Hızlı Şarj Cihazı Telefon Tutacağı 559 TL, Reeder S19 Max Pro 128 GB 3 bin 459 TL ve Tecno Watch bir Akıllı Saat 599 TL gibi ürünler yer alıyor. Müşteriler, bu indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha ekonomik fiyatlarla satın alabilirler. İşte ayrıntılar...





ŞOK marketlerinde çeşitli elektronik ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Havit Wireless Araç Hızlı Şarj Cihazı Telefon Tutacağı 559 TL, Reeder S19 Max Pro 128 GB 3 bin 459 TL, Tecno Watch 1 Akıllı Saat 599 TL, Realme 9 Pro 128 GB 6 Dual 5G Aurora 8.449 TL, Ion Premier Lp Bluetooth Hoparlörlü Ahşap Pikap 3 bin 329 TL gibi ürünler cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Usams Taşınabilir Şarjlı Araç Süpürgesi 999 TL, Goldmaster Automax Araç Tipi El Süpürgesi 599 TL, Wahl Saç & Sakal Kesme Makinesi 419 TL ve Wahl ChromePro Saç Kesme Makinesi 649 TL gibi ürünler de indirimli olarak bulunabilir. Müşteriler, bu indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarına uygun elektronik ürünleri daha ekonomik fiyatlarla satın alabilirler.