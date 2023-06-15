Bankkart kullananlara büyük fırsat geldi! O alışverişi yapanlara 1000 TL anında verilecek: Elinizi çabuk tutun

Ziraat Bankası kampanyası başlarken bankkart sahiplerine beyaz eşya ve elektronik eşya sektörlerinde yapılacak alışverişlerde 5 bin TL üzeri harcamalara 250 TL, 20 bin TL üzeri alışverişler için ise 1000 TL ödeneceği duyuruldu. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanya için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

KAMPANYA AYRINTILARI

Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyalar müşteri bazlı devam ederken herkes bir defa yararlanabilecek.

Kazanılan ödülün miktarı 1000 TL olarak bankkart lira olarak hesaplara aktarılır.

Kampanyanın geçerli olduğu kartlar Bireysel Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business.





Katılım yalnızca asıl kart sahipleri için geçerlidir.

Harcamanın yapılacağı bankkart kredi kartı ve bankkart özelliği ile işlem yapılır.

Kart para yükleme kampanyanın dışında tutulur.

Nakit çekim, ön provizyon, iade ve iptal işlemleri kampanyanın dışında tutulur.

E ticaret üzerinden yapılan hizmetler kampanya dışında kaldı.

Bankkart Liralar geri alınacak olup hesaba ya da kredi kartına borç olarak aktarılır.