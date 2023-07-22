Başka markete bakmadan bu markete koşun! Dev paket tuvalet kağıdı sadece 52 TL oldu!

Tuvalet kağıdı fiyatları geçtiğimiz yıl başta olmak üzere büyük ölçüde zamlanmış ve vatandaşlar için ekonomik bir zorluk oluşturmuştu. Bu durum, birçok vatandaşın indirimli tuvalet kağıdı arayışına girmesine sebep oldu.

CarrefourSA, tuvalet kağıdında büyük bir indirim yaparak vatandaşlara destek olmaya karar verdi. Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paket, 110,95 TL olan fiyatı 52,90 TL'ye kadar geriledi. Bu indirimle birlikte, tuvalet kağıdı ihtiyacı olanlar CarrefourSA mağazalarına akın etmeye başladı.





Ancak indirimli fiyatların sınırlı bir süre için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, indirimden yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutmaları gerekmektedir. CarrefourSA'da Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paketin 52,90 TL olarak satışa sunulduğu bilgisini hatırlatırız.