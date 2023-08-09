Başvuran milyonlarca kişi alacak! Bu bankada hesabı olanlara 1000 TL hediye para!

1000 TL TUTARINDA ÖDÜL FIRSATI

DenizBank, taze bir kampanyayla karşımızda. Düzenli aralıklarla icra edilen kampanyalar büyük bir ilgi görüyor. Bu kampanyalar, alışverişleri daha cazip hale getiriyor. DenizBank'ın kampanya ilanına göre, MobilDeniz uygulaması kullanarak DenizBank müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu gerçekleştiren, aynı zamanda ilk harcamasını 1.000 TL ve daha üzeri bir miktarla gerçekleştiren kişilere 1.000 TL tutarında bonus hediye edilecek.

KAMPANYANIN DETAYLARI VE KOŞULLARI;

Kampanyadan, 17 Temmuz 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında MobilDeniz uygulamasını indirerek ilk defa DenizBank müşterisi olan ve MobilDeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım uygulaması yoluyla bireysel kredi kartı başvurusu yaparak onaylanan kart sahipleri yararlanabilecektir.

Kampanya yalnızca bireysel asıl kredi kartları için geçerli olup, ek kartlar, İşletme kartları, Business kartları, Üretici Kartlar, Net Kart ve Banka kartları kampanya dâhilinde bulunmamaktadır.

Müşteriler, yeni kredi kartları ile 20 Eylül 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapacakları tek seferde 1.000 TL ve üzeri tutarda ilk harcamada 1.000 TL bonus kazanma fırsatına sahip olacaklardır.





Nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanya dâhilinde değildir.

Alışverişlerden elde edilen bonuslar, 29 Eylül 2023 tarihinde kartlara yüklenecek ve müşterilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Kullanılmayan bonuslar, 27 Ekim 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya için ayrıca özel bir kaydolma işlemine gerek duyulmayacaktır. Kampanya kapsamında belirtilen kanallardan yapılan başvurular, onaylanan kredi kartları için otomatik olarak geçerli olacaktır.

Kampanya müşteri bazlıdır. Her bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilecektir. Bir müşteri, kampanya çerçevesinde en fazla 1.000 TL tutarında bonus alabilir.

Sanal kart ve ek kart işlemleri de kampanya dahilinde değerlendirilecektir. İndirim miktarı ana karta yansıtılacaktır.

Bonus POS kullanımı mecburi değildir.

İade veya iptal işlemlerinde bonus verilmeyecektir.