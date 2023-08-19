Başvuru yapana 300 TL para iadesi yapılıyor! Ziraat Bankasından bu işlemi yapanlara anında geri verilecek

Aylık olarak yapılan gıda harcamalarını Ziraat Bankası ucuzlatmayı planlıyor. Ziraat Bankası Bankkart sahiplerini kazandıracak kampanya Ağustos ayı boyunca geçerli olacak.

Ekonomide var alan dengesizliklerden kaynaklı ve zam haberlerinden ötürü gıdaya ulaşmak zor bir hale gelmiş durumda. Ziraat Bankası da vatandaşları sevindirecek haberi verdi. 6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak olan gıda kampanyasına SMS ile başvuran her Bankkart sahibi yararlanabilecek.





300 TL Nasıl Kazanılır?

Harcadıkça kazandıran kampanyadan faydalanmak isteyenler, banka müşteri oldukları gibi SMS ile başvurularını sağlayabilirler. Yalnızca harcama yapılacak olan kartın cep telefonu numarası ile de kampanyaya katılım sağlamak mümkündür.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Kampanyaya katılım sağladıktan sonra 1500 TL ve üstü bir harcama yapılması gerekmektedir. Kampanya dönemi boyunca da her müşteri en fazla 300 TL Bankkart lira kazanmaktadır. Kampanya bittikten sonra 15 Eylül tarihiyle Bankkart liralar kullanıcıların hesabında olacak. Hesaba tanımlanmış lakin kullanılmamış olan Bankkart liralar da 1 Kasım tarihiyle geri alınacaktır.

Başvuru Ekranı

Ziraat Bankası’nın yalnızca Metro marketlerde geçerli olacak olan bu kampanyasından yararlanmak isteyenler Bankkart Mobil uygulamasından da başvuru yapabilirler. YA da METRO yazıp 4757’ye SMS göndererek de kampanyaya katılım sağlamaları mümkündür.