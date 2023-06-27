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Bayram alışverişi BİM'de ucuza yapılacak! 27 Haziran'da bu listedeki ürünler indirime girecek

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Bayram alışverişi BİM'de ucuza yapılacak! 27 Haziran'da bu listedeki ürünler indirime girecek
BİM, Birlikte Berekete adını verdiği yeni bir kampanya ile müşterilerine indirimli ürünler sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, Salam ürünü 34 TL'ye, kakaolu fındık kreması 47 TL'ye ve tost peyniri 165 TL'ye düştü. İşte ayrıntılar...

BİM, 27 Haziran 2023 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğunu heyecanla duyurdu. Birlikten Berekete kampanyasıyla birlikte müşterilere pek çok avantajlı fırsat sunulacak. Yeni kataloğun öne çıkanları arasında kahvaltılık ve içecek çeşitleri yer alıyor. Müşteriler, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma şansına sahip olacaklar.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ürünler arasında peynir çeşitleri, zeytin, reçeller, bal, tereyağı ve çeşitli ekmekler bulunuyor. Bu ürünlerde yapılan indirimlerle müşteriler, sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı için gerekenleri daha hesaplı bir şekilde temin edebilecekler.

İçecek kategorisinde ise çay, kahve ve meyve suları gibi sevilen ürünler yer alıyor. İndirimli fiyatlar sayesinde müşteriler, içecek tercihlerini daha geniş bir yelpazeden seçebilecekler ve keyifli anların tadını çıkarabilecekler.

Bunun yanı sıra kataloğun diğer sayfalarında temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev gereçleri ve teknolojik ürünler gibi birçok kategoride indirimli ürünlerin yer aldığı görülüyor. BİM, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunarak her kesime hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki, indirimli ürünlerin stokları sınırlıdır ve kampanya süresiyle sınırlıdır. Bu nedenle, müşterilerin hızlı davranarak istedikleri ürünleri kaçırmamaları önemlidir.

BİM MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

BİM

BİM

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Aktüel
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