Bayram alışverişi yapmayanlar BİM'e koşsun! 5 kilosu 99 TL, 1 kilosu 35 TL'ye satılacak

BİM mağazalarında bu hafta birbirinden cazip fırsatlar ve indirimler sizi bekliyor! 28 Haziran kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte, birçok üründe büyük indirimler ve avantajlı fiyatlar sunuluyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlık sağlayacak vantilatörler büyük ilgi görüyor. Kule Tipi Vantilatör, yalnızca 649 TL'ye satışa sunuluyor. Aynı şekilde, 5 pervaneli ayaklı vantilatör de sadece 399 TL'lik özel fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hem kaliteli hem de ekonomik bir seçenek olan bu vantilatörler, evlerinizde ve işyerlerinizde serinlik sağlayacak.



BİM'in bu haftaki kataloğunda ayrıca rahatlığı ve pratikliğiyle öne çıkan katlanabilir kamp sandalyesi de yer alıyor. Sadece 15 TL'ye satışa sunulan bu sandalye, pikniklerde, kamp alanlarında veya bahçelerde keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Bayrama özel indirimler de kataloğun önemli bir bölümünü kaplıyor. Çikolata ve şeker gibi tatlı ürünlerde büyük indirimler yapılarak, bayram sevincinizi daha da renklendirecek seçenekler sunuluyor.

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

















BİM'in bu haftaki kataloğu, çeşitlilik ve uygun fiyatlarla dolu bir alışveriş deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Yüksek kaliteli ürünlerin cazip fiyatlarla sunulduğu bu fırsatları kaçırmamak için en yakın BİM mağazasına uğramanızı tavsiye ediyoruz. Unutmayın, bu indirimler sınırlı stoklarla geçerli olacak, bu yüzden erken davranarak avantajlı alışverişin keyfini sürebilirsiniz.