  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Bayram alışverişi yapmayanlar BİM'e koşsun! 5 kilosu 99 TL, 1 kilosu 35 TL'ye satılacak

Bayram alışverişi yapmayanlar BİM'e koşsun! 5 kilosu 99 TL, 1 kilosu 35 TL'ye satılacak

Yayınlanma:
Bayram alışverişi yapmayanlar BİM'e koşsun! 5 kilosu 99 TL, 1 kilosu 35 TL'ye satılacak
BİM, 28 Haziran ve 30 Haziran 2023 tarihlerinde iki ayrı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu kataloglarda bayrama özel indirimler ve fırsatlar yer alıyor. İşte BİM Aktüel kataloğu...

BİM mağazalarında bu hafta birbirinden cazip fırsatlar ve indirimler sizi bekliyor! 28 Haziran kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte, birçok üründe büyük indirimler ve avantajlı fiyatlar sunuluyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlık sağlayacak vantilatörler büyük ilgi görüyor. Kule Tipi Vantilatör, yalnızca 649 TL'ye satışa sunuluyor. Aynı şekilde, 5 pervaneli ayaklı vantilatör de sadece 399 TL'lik özel fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hem kaliteli hem de ekonomik bir seçenek olan bu vantilatörler, evlerinizde ve işyerlerinizde serinlik sağlayacak.

BİM'in bu haftaki kataloğunda ayrıca rahatlığı ve pratikliğiyle öne çıkan katlanabilir kamp sandalyesi de yer alıyor. Sadece 15 TL'ye satışa sunulan bu sandalye, pikniklerde, kamp alanlarında veya bahçelerde keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Bayrama özel indirimler de kataloğun önemli bir bölümünü kaplıyor. Çikolata ve şeker gibi tatlı ürünlerde büyük indirimler yapılarak, bayram sevincinizi daha da renklendirecek seçenekler sunuluyor.

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

5

4

3

21

BİM'in bu haftaki kataloğu, çeşitlilik ve uygun fiyatlarla dolu bir alışveriş deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Yüksek kaliteli ürünlerin cazip fiyatlarla sunulduğu bu fırsatları kaçırmamak için en yakın BİM mağazasına uğramanızı tavsiye ediyoruz. Unutmayın, bu indirimler sınırlı stoklarla geçerli olacak, bu yüzden erken davranarak avantajlı alışverişin keyfini sürebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
BİM'in bayram indirimi mest edecek! Mutfak gereçleri, kamp sandalyeleri, şeker, çikolata... Bu Cuma BİM'e koşturacak!
BİM'in bayram indirimi mest edecek! Mutfak gereçleri, kamp sandalyeleri, şeker, çikolata... Bu Cuma BİM'e koşturacak!
Bayram alışverişi BİM'de ucuza yapılacak! 27 Haziran'da bu listedeki ürünler indirime girecek
Bayram alışverişi BİM'de ucuza yapılacak! 27 Haziran'da bu listedeki ürünler indirime girecek
İster hediyelik, ister çeyizlik! ŞOK'ta indirim günleri başladı: Ürünlere bakmadan geçmeyin!
İster hediyelik, ister çeyizlik! ŞOK'ta indirim günleri başladı: Ürünlere bakmadan geçmeyin!
Ayçiçek yağı stoklamak için kaçırılmaz fiyat! O market duyurdu: 129 TL'ye kadar düştü
Ayçiçek yağı stoklamak için kaçırılmaz fiyat! O market duyurdu: 129 TL'ye kadar düştü
Akbank müşterisi olanlara güzel haber! Tek işlemle 175 TL hesaplara gönderilecek
Akbank müşterisi olanlara güzel haber! Tek işlemle 175 TL hesaplara gönderilecek
Akaryakıt almadan önce bu habere dikkat! 250 TL bedava akaryakıt verilecek
Akaryakıt almadan önce bu habere dikkat! 250 TL bedava akaryakıt verilecek
BİM indirim günleri başlıyor! Tam 2 hafta sürecek: Bu fiyatları kaçıran pişman olur
BİM indirim günleri başlıyor! Tam 2 hafta sürecek: Bu fiyatları kaçıran pişman olur