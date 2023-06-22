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  3. Bayram öncesi olay indirim başladı! O markette ayçiçek yağı 50 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor

Bayram öncesi olay indirim başladı! O markette ayçiçek yağı 50 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor

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Bayram öncesi olay indirim başladı! O markette ayçiçek yağı 50 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber ayçiçek yağı fiyatlarında indirim başladı. O market üzerinde dev indirim başlarken o rakamı görenler akın etmeye başladı. İşte, ayçiçek yağı indirimli fiyatı haberimizde.

Mutfakların olmazsa olmazı olan ayçiçek yağı için zamlar peş peşe gelirken indirim haberi geldi Şaşırtıcı indirim haberleriyle gelen müjdeli haber üzerine bayram öncesi ayçiçek yağında dev indirim başladı. Cebinizi rahatlatacak ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla buluşturacak indirim detayları haberimizde.

MİGROS AYÇİÇEK YAĞ İNDİRİMİ

Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim haber gelirken tüketicileri sevindiren rakam belli oldu. Migros marketlerinde 2 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 50 TL olarak güncellendi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlara stokların sınırlı olduğu bilgisi verildi.

migros ayçiçek

Ayçiçek yağ en çok zamlanan ürünlerin başında kalırken şeker, çay, un, kuru bakliyat gibi mutfak ihtiyaçlarında indirimler başladı. Hafta sonu indirimlerinden faydalanacaklara bayram öncesi müjde verildi.

Bayram öncesi uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler hafta sonu Migros'un yolunu tuttu. 

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