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Beklenen indirim sonunda geldi! Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen koşsun

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Beklenen indirim sonunda geldi! Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen koşsun
Son dönemlerde yağ fiyatları giderek artmaya devam ederken bu market büyük kampanya başlattı! Elinizi çabuk tutun! Tüm detaylar haberimizde.

Ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaş kampanyalı marketleri yakından takip ediyor. Bu market yüzleri güldürdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ BAŞLADI

Ayçiçek yağı fiyatları günden güne artış göstermeye devam ediyor. Vatandaş evinin temel ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağını daha uygun fiyata alabilmek için marketlerin yağ kampanyalarını araştırıyor. BİM market vatandaşın yüzünü güldürdü! Ayçiçek yağı fiyatlarında düşüş başladı. BİM marketlerde satılan ayçiçek yağı markaları ve fiyatları şu şekilde;

yağ indirimleri başladı

-Orkide marka 5 litre ayçiçek ayağı 169.50 TL

-Yudum marka 5 litre ayçiçek yağı 169.50 TL

-Abalı marka 5 litre ayçiçek yağı 165.50 TL

-Biryağ marka 5 litre ayçiçek yağı 163.95 TL

-Sole marka 5 litre ayçiçek yağı 160.50 TL

-Sole marka 2 litre ayçiçek yağı 69.50 TL

-Sole marka 1 litre ayçiçek yağı 34.90 TL

-Sırım marka 2 litre zeytinyağı yağı 107.90 TL

-Sırım marka 1 litre zeytinyağı 59.95 TL

Aktüel
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