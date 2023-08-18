Beyaz peynirden tavuk etine fiyatlar dip yaptı! CarrefourSA'nın bu indirimi sadece 2 günlük

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken marketlerin kampanyaları da büyük ilgi görüyor. CarrefourSA Marketler birçok üründe fiyatları dibe çekti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CARREFOURSA MARKET İNDİRİMLERİ

CarrefourSA Marketler son dönemlerde en sık indirim yapan marketlerden biri olarak biliniyor. Market fiyatlarının günden güne artması vatandaşı mağdur etmeye devam ederken zincir marketlerin kampanyalı ürünleri de epey dikkat çekiyor. CarrefourSA Marketler Ankara il genelinde başlattığı kampanyada birçok ürünün fiyatını neredeyse yarı yarıya düşürdü. CarrefourSA Marketlerde geçerli olacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Tam yağlı beyaz peynir 99.95 TL

-Taze yeşil zeytin 125.90 TL

-Lezita marka poşetli pili. 59.90 TL

-Lezita marka ızgara tavuk but 139.90 TL

-Piliç kalçalı but 52.90 TL

-Bolva marka hindi parmak dilimli 133.90 TL

-Banvit marka piliç schnitzel 53.90 TL

-Lezita marka piliç pişmiş döner 37.90 TL

-Mariner marka uskumru fileto 62.99 TL

-Polonez marka kangal sucuk 89.90 TL