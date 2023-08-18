Bilgisayar tutkunları bu indirime bayılacak! Oyuncu kasasından kulaklığa kadar hepsi o markette indirimde

ŞOK'un ağustos ayına özel kataloğunda yok yok. İlerleyen günlerde satışa çıkartılacak olan ürünlerin listesi yayımlandı. Özellikle bilgisayar tutkunlarının yüzünü güldürecek indirimli ürünler ŞOK marketlerde. İşte detaylar...