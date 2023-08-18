Bilgisayar tutkunları bu indirime bayılacak! Oyuncu kasasından kulaklığa kadar hepsi o markette indirimde
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ŞOK'un ağustos ayına özel kataloğunda yok yok. İlerleyen günlerde satışa çıkartılacak olan ürünlerin listesi yayımlandı. Özellikle bilgisayar tutkunlarının yüzünü güldürecek indirimli ürünler ŞOK marketlerde. İşte detaylar...
Kapaklı dolap, geniş kitaplık, ayakkabılık, TV ünitesi, monitör, gaming klavye, oyuncu kulaklığı, gaming maouse, yüksek raflı dolap ve daha birçok ürün ŞOK raflarında yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK 19 Ağustos'a itibariyle satışa çıkacak ürünler haberimizde.
ŞOK 19 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
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