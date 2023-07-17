BİM Cuma günü indirim bayrağını çekecek! Son model cep telefonu 4.599 TL'ye satılacak: Sınırlı sayıda!

Raf fiyatları günden güne zamlanmaya devam ederken zincir marketler birçok farklı kategoride aktüel ürünlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM marketler müşterilerine sık sık indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Zincir markette bu hafta elektronikten mutfak eşyasına birçok farklı kategoride ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. BİM marketlerde bu hafta satılacak olan indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro 11.999 TL

-Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro 15.999 TL

-Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL

-Redbull Racing Kickscooter A6 Pro 11.999 TL

-Dijitsu 65' Uhd Android LED TV 9.999 TL

-Dijitsu 58'' Uhd Android LED TV 7.999 TL

-Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 11.499 TL

-Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 4.299 TL

-Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı 2.899 TL

-Casper VIA M30 Cep Telefonu 3.499 TL

-Realme C25-Y Cep Telefonu 4.599 TL

-Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.099 TL

-Sunny Çay Makinesi 429 TL

-Nautica Termos 399 TL

-Stanley Outdoor Termos 1 Litre 729 TL

-Çelik Termos 239 TL

-Polosmart Akıllı Saat 179 TL

-Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL

-House Pratik Kapı Altı Alarmı 59 TL

-Akınalbella Kadın Yüksek Taban Terlik 77,50 TL

-Dertsiz Masa Örtüsü 129 TL

-Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 125 TL

-Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 149 TL

-Molinella Tek Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf 129 TL

-Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf 149 TL

-Dijital Baskılı Plaj Çantası 59,50 TL

-Waterjet Plaj Çantası 39,50 TL

-Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL

-Casilli Kadın Şortlu Takım 95 TL

-Kadın Askılı Elbise 59 TL

-Kadın Kimono 99 TL

-Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL

-MGS Karma Oyuncaklar 57,50 TL

-Oyuncak Traktör 69 TL

-MGS Oyuncak Motosiklet 59 TL

-Büyük Teker Dinozor Araba 89 TL

-Gokidy Oyuncak Deniz Canlıları 69 TL

-MGS Luna Havuz Seti Oyuncak 159 TL

-MGS Oyuncak İş Araçları 59 TL

-MGS Oyuncak Gemi 67,50 TL

-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 19,50 TL

-Eolo Zihinsel Gelişim Etkinlik Kitapları 17,50 TL

-Mancınık Uçurtma 39,50 TL

-Benante Çerezlik Seti 119 TL

-Glass in Love Borosilikat Kupa 300 ml 29,50 TL

-Standlı Servis Seti 99 TL

-Benante Dondurma Kaşığı 45 TL

-Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 129 TL

-Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 1800 cc 6,50 TL

-Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 6,50 TL

-Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL

-Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL

-Chef's Kavanoz Kapağı Tekli 1,25 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 34,50 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 43,50 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 59 TL

-Lav Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

-Rakle Renkli Su Bardağı 2'li 49 TL

-Rakle Renkli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 69 TL

-Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL

-Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL

-Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 4 Litre 139 TL

-Colorina Şemsiye İki Katlı Kurabiyelik 69 TL

-Desenli Badya 19,50 TL

-Çok Amaçlı Meyvelik 19,50 TL

-Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 29,50 TL

-Çikolata Kalıbı 16'lı 29,50 TL

-Çilek Organizer 19,50 TL

-Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL

-Okyanus Home Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 24,50 TL

-Et Bıçağı 19,50 TL

-Meyve Bıçağı 27,50 TL