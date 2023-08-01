BİM durdu durdu bombayı patlattı! Bebek bezi, toz deterjan daha nicesi... 59 TL'ye indi

BİM market zinciri, 8 Ağustos itibarıyla geçerli olacak indirim kataloğunu yayımladı. Bu katalogda birçok üründe nefes kesen indirimler bulunuyor. Agu baby bebek bezi 176 TL, sporcu büstiyer 59 TL, Note BB krem 60 TL ve Bingo 8 kg toz deterjan ise 165 TL'den satışa sunulacak. Bu indirimler, ekonomik etmenler nedeniyle sıklıkla tercih edilen BİM market zincirine olan talebi artırabilir. İşte detaylar...





BİM MARKET ZİNCİRLERİ İNDİRİM KATALOĞU

BİM market zinciri, 8 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak indirim kataloğunu duyurdu. Bu katalogda birçok ürüne önemli indirimler uygulanacak. Agu Baby bebek bezi 176,50 TL, Mayıslo Bütçem kağıt havlu 12'li 78,50 TL ve Mayıslo Bütçem tuvalet kağıdı 32'li 121,50 TL olarak satışa sunulacak. İşte diğer ayrıntılar...





Diğer indirimli ürünler arasında Sofia Çek-Al el ve yüz havlusu 100'lü 19,50 TL, Mr Green kir sökücü bez 3'lü 19,50 TL, Uni Baby kolay tarama spreyi 200 ml 54,75 TL, Komili ıslak havlu 3x60'lı 29,50 TL, Elseve bukle belirginleştirici saç bakım kremi 54,50 TL ve Elseve saç düzleştirici bakım kremi 59,50 TL yer alıyor.

Banyo ve temizlik ürünleri arasında Urban Care şampuan 450 ml 65 TL, Le Petit Marseillais duş jeli 650 ml 59,75 TL, Bella sıvı sabun 400 ml 11,50 TL, Hobby el ve vücut losyonu 300 ml 27,50 TL, Koroplast streç film 75m 69,50 TL, Gillette Venus Riviera kadın tıraş bıçağı 2'li 69 TL, Listerine ağız bakım suyu 250 ml 32,50 TL, Koroplast orta boy buzdolabı poşeti 80'li 29,50 TL şeklinde yer alıyor.

Ev temizlik ürünleri arasında Bingo toz deterjan 8 kg 165 TL, Omo makine temizleyici 200 ml 38,50 TL, Asperox yüzey temizleyici 1 litre + Sarı Güç 1 litre 55,50 TL, Highgenic ahşap, laminant, parke temizleyici 22,50 TL, Highgenic aktif köpük 27,50 TL, Highgenic sirkelim temizleyici 750 ml 27,50 TL, Güldal ultra çamaşır suyu 750 ml 11,25 TL, Bulaşık deterjanı Miss 500 ml 12,50 TL, Koroplast bulaşık süngeri Platinum 9,50 TL ve Solo yüzey temizleme mendili 17,50 TL olarak listeledi.

Bulut çamaşır yumuşatıcısı kırışıklık karşıtı 49,50 TL ve Hypo çamaşır suyu 11,75 TL fiyatla satışa sunulacak. Bu indirimli ürünler, müşteriler tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen BİM marketlerindeki avantajlı fırsatları temsil ediyor.

BİM marketi, çeşitli iç giyim ve çoraplardan, kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlarla indirimler sunuyor. Elite Life Kadın Sporcu Büstiyer 59 TL, Elite Life Kadın Sporcu Kısa Tayt 55 TL, Jüpon 55 TL, Casilli String Slip 2'li 39,50 TL gibi iç giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunuluyor.

Casilli Dantelli Sütyen 99 TL, Elite Life Destekli İç Çamaşır Büstiyer 49,50 TL gibi farklı modellerde iç çamaşırları da müşterilerin beğenisine sunuluyor. Elite Life Erkek Boxer 39,50 TL ve Elite Life Kadın Boxer 29,50 TL de indirimli olarak satın alınabilecek ürünler arasında yer alıyor.

Ayrıca, spor yaparken kullanılabilecek Yürüyüş ve Koşu Bandanası 29,50 TL, Seher Yıldızı Kadın / Erkek Atlet 29,50 TL gibi ürünler de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Çorap kategorisinde ise Bolero Kadın / Erkek Koşu Çorabı 19,75 TL, Comfort Family Kadın / Erkek Patik Çorap 8,50 TL, Livoni Kadın Babet Çorap 14,50 TL gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Ayrıca çocuklar için Bolero Bebek Lisanslı Soket Çorap 12,50 TL ve Bolero Çocuk Lisanslı Soket Çorap 16,50 TL gibi renkli çoraplar da mevcut.

Kişisel bakım ürünlerinden Note BB Krem 20 ml 60 TL, Note Kalem Kapatıcı 60 TL, Claderm Kil Maskesi 50 ml 15 TL, Note Allık 65 TL ve Note Maskara 55 TL indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Bunların yanı sıra, çeşitli temizleme ürünleri ve çocuk diş fırçası gibi günlük kullanım ürünleri de uygun fiyatlarla BİM marketlerinde satışa çıkarılmış durumda. Müşterilere cazip fırsatlar sunan BİM, ekonomik alışveriş imkanı sağlayarak müşteri talebini artırmayı hedefliyor.