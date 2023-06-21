BİM indirim füzesini fırlattı! 5 kilogramı sadece 99 TL: Poşetini kapan koşacak

27 Haziran Salı günü BİM mağazalarında indirime girecek ürünler merakla bekleniyordu ve sonunda açıklandı! Bu hafta BİM'de tost peyniri, yoğurt, zeytin, süt, meyve suyu, kahve gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Tüketiciler için büyük bir fırsat olan bu indirimler, alışveriş listesindeki ürünleri daha uygun fiyatlarla temin etme imkanı sunuyor. 27 Haziran Salı günü itibarıyla BİM mağazalarına uğrayarak, ihtiyaçlarınızı indirimli fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Bu indirimler, bütçenize katkı sağlamak ve alışverişinizi daha hesaplı hale getirmek için harika bir fırsat sunuyor.

BİM'in 27 Haziran Salı indirimleri, tüketiciler arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen indirimler, müşterilerin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı oluyor. Tost peyniri, yoğurt, zeytin, süt, meyve suyu ve kahve gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ev eşyaları da indirim kapsamında yer alıyor. BİM'in kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunması, birçok tüketici için tercih sebebi oluyor. 27 Haziran Salı günü BİM mağazalarına uğrayarak, avantajlı indirimlerden faydalanabilir ve alışverişinizi daha ekonomik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ







